Lite Biglia-Kessie | i due calciatori si presentano in diretta tv

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Rissa tra, alta tensione in casa Milan durante il derby contro l’Inter. Ecco le parole diai microfoni di Sky Sport: “è stata l’adrenalina, ero nervoso, chiedo scusa a, come ai tifosi ed i. Questo è il calcio, abbiamo perso, andiamo avanti con l’obiettivo di tornare al successo nella prossima partita”.: “il primo responsabile sono io, dovevo capire il momento, abbiamo fatto una figuraccia soprattutto per la maglia che indossiamo. Siamo qui per chiedere scusa a tutti. Siamo qui per mettere la faccia, mi vergogno per quello che è successo, in un momento così può succedere, mi prende le responsabilità per quello che è successo. Non ero nervoso per la panchina. Dovevo aspettare e spiegargli la situazione nello spogliatoio”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

DiMarzio : #Kessié e #Biglia: scintille in panchina durante il #DerbyMilano . Ecco cosa è successo ?? #MilanInter - DiMarzio : #Kessie - #Biglia. La ricostruzione di quello che è accaduto - CorSport : #Kessiè e #Biglia, clamorosa lite in panchina ?? -