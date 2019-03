“Kate Middleton e William in crisi | ci sarebbe di mezzo una donna | Rose Hanbury”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il gossip non passa certo inosservato: aria ditra Katee il Principe. Un retroscena piccante che arriva direttamente dal Daily Mail, il tabloid brittanico molto infromato sulle vicende della famiglia reale, pur non parlando di corna, fa sapere che a creare tensioni nella coppiaunanon più misteriosa. Si tratta diHanbury, ex modella trentacinquenne, appartenente all’alta borghesia britannica, sposata dal 2009 con il marchese di Cholmondeley, molto più grande di lei, da cui ha avuto tre figli.“Non sono chiari i motivi della presunta competizione in atto“, fa sapere il giornale inglese che aggiunge che la Hanburyufficialmente una amica di Kate o più in generale della coppia, per di più ex vicina di casa nel Norflok, a ridosso di Sandringham, dove avevano vissuto tempo fa. La duchessa di Cambridge, futura Regina, ...

