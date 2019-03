Google Assistant è sempre più “umano” e intelligente | ma la privacy…

I dispositivi Android TV che supportano Google Assistant sono ora controllabili tramite Google Home : Google Home ha ufficialmente introdotto il supporto ai dispositivi Android TV. L'articolo I dispositivi Android TV che supportano Google Assistant sono ora controllabili tramite Google Home proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld arriva nelle nostre tasche con l'integrazione in Google Assistant : MediaWorld entra nel "mondo" degli assistenti virtuali con l'integrazione in Google Assistant, che permette di avere informazioni sulle offerte del momento, i negozi più vicini e non solo.

Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti : Google Assistant amplia il supporto bilingue consentendo agli utenti di sfruttarlo in due lingue diverse senza accedere alle impostazioni e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti che ora possono essere controllati singolarmente e come gruppo.

Crescono gli speaker con Google Assistant che supportano le chiamate vocali - ma l'Italia resta ancora al palo : Google ha aggiornato le pagine di supporto per offrire un quadro più chiaro sui prodotti che possono ricevere o effettuare chiamate vocali

Google Messaggi 4.1 si prepara ad accogliere Google Assistant e introduce le azioni suggerite : La versione 4.1 di Google Messaggi sta ponendo le basi per accogliere l'integrazione di Google Assistant e le funzioni mostrate per la prima volta al MWC il mese scorso, mentre i suggerimenti intelligenti sono già operativi con questa versione.

Google Assistant lancia la conversazione continua su Google Home e tutti gli smart display negli USA : Google ha confermato che la conversazione continua sarà presto disponibile su tutti gli smart display. Lo stato di ascolto attivo è indicato dall'icona di Google Assistant nell'angolo in alto a sinistra dello schermo con il logo che appare mentre viene emessa una risposta, ma passa ai quattro punti colorati rimanendo in attesa e alle onde vocali se gli utenti continuano la conversazione.

Google Assistant è in grado di prenotare un tavolo al ristorante in più stati USA e con più dispositivi : La nuova funzione offerta da Google Assistant e basata sulla tecnologia Duplex permette di prenotare rapidamente un tavolo al ristorante tramite lo smartphone. Grazie al feedback degli utenti, Google sta iniziando a rendere questa funzione disponibile sempre a più persone negli USA che ora possono utilizzarla su tutti gli smartphone Google Pixel in 43 stati e in futuro su un numero sempre maggiore di dispositivi.

Google Assistant ora parla italiano sulle Android TV : sulle Android TV Google Assistant si aggiorna e incomincia a parlare l'italiano. Assieme alla lingua di Dante l'assistente di Google supporta ora altri tre idiomi raggiungendo così un totale di 8.

Sony annuncia nuove cuffie Extra Bass WH-XB700 con Google Assistant e Amazon Alexa : Sony ha annunciato ufficialmente delle nuove cuffie wireless WH-XB700 della serie Extra Bass dotate di integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa.

Google Assistant in futuro potrebbe avere un corpo robotico : In futuro, stando ad un nuovo brevetto, Google Assistant potrebbe assumere un corpo robotico per assistere gli utenti e fornire i propri "servigi"

Le azioni di Google Assistant ricevono nuove voci più naturali : Google sta introducendo nuove voci WaveNet per le azioni in inglese (en-US, en-GB e en- AU), olandese, francese (fr-FR e fr-CA), tedesco, italiano, russo, portoghese (brasiliano), giapponese, coreano, polacco, danese e svedese. A partire da oggi, Google Assistant supporta le voci Wavenet con una migliore qualità percepita rispetto alle precedenti voci TTS utilizzate e ora soddisfano o superano un punteggio medio di 3,6.

App Google si aggiorna alla versione 9.36 beta e si prepara ad alcune novità per Google Assistant : Il team di App Google ha rilasciato la versione 9.36 beta per i dispositivi Android. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Voice Match non sbloccherà più lo smartphone ma solo l'accesso a Google Assistant : Invece di effettuare uno sblocco completo del dispositivo, il riconoscimento tramite Voice Match permetterà solo di interagire con Google Assistant nella schermata di blocco, senza la necessità di inserire pin, password o impronte digitali, per accedere a Gmail, calendario, contatti, promemoria, liste della spesa e altro.

Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby - ma c'è una soluzione : Con un recente aggiornamento Samsung permette di rimappare l'uso del tasto Bixby, ma non consente di avviare Google Assistant. Ma c'è un modo per risolvere la cosa.