Alphonso Davies | la storia dell’ex rifugiato che ora segna col Bayern Monaco

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il 19enne, ala canadese di origini liberiane in forza al, è diventato ieri il più giovane marcatore degli ultimi 20 anni didei bavaresi,ndo nel trionfo per 6 a 0 ottenuto contro il Magonza. Per trovare un giocatore ancora più giovane ad averto con la maglia dei bavaresi, bisogna tornare a 20 anni fa, quando Roque Santa Cruz segnò la sua prima rete in Bundesliga a 18 anni e 12 giorni.è nato il 2 novembre 2000 nel campo profughi di Buduburam, nel distretto orientale di Gomoa, in Ghana, dove i genitori si erano rifugiati per sfuggire alla seconda guerra civile allora in corso in Liberia, loro Paese d’origine. Ecco come il padre del giocatore ricorda quei momenti difficili: “Per sopravvivere dovevi impugnare una pistola e io non volevo. Era sicuro vivere lì, ma era una vita dura”. La madre aggiunge: “Il ...

