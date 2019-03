Prima sconfitta per la: gliela infligge il, che all'andata aveva pareggiato allo 'Stadium'.Per i bianconeri resta un tranquillo +18 sul Napoli Nel primo tempo, l'ex Perin nega il gol a Sanabria con un gran riflesso. Var protagonista al 32':Di Bello prima concede poi revoca un rigore alper mano di Cancelo. Anche nella ripresa l' arbitro torna sui suoi passi su gol di Dybala,annullato per fuorigioco di Can. L'ex bianconero Sturaro entra al 70' e 2' dopo segna da fuori area. Chiude l' altro subentrato Pandev all'81'.(Di domenica 17 marzo 2019)

NotizieIN : Serie A, lunch match Genoa-Juventus 2-0 - TelevideoRai101 : Serie A, lunch match Genoa-Juventus 2-0 - ilnapolionline : Lunch match al Ferraris: le formazioni ufficiali di Genoa/Juventus -