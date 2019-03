Perché non possiamo non dirci dalla parte di Greta

Equinozio di Primavera 2019 : ecco Perché la bella stagione inizia il 20 Marzo e non il 21 : L’Equinozio di Primavera 2019, l’inizio della Primavera astronomica, “scatterà” mercoledì 20 Marzo alle 21:58 UTC (22:58 ora italiana). Comunemente si ritiene che le stagioni comincino sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento ...

Domenica In - dramma in famiglia per Mara Venier : 'Non farlo Perché ti rovinerai la vita' : Una lunga intervista, quella concessa da Mara Venier al Corriere della Sera . Un colloquio in cui la conduttrice di Domenica In ripercorre la sua carriera, parla della sua famiglia, dei suoi affetti, ...

Charles Leclerc - F1 GP Australia 2019 : “La macchina era difficile da guidare - ma non sappiamo il Perché” : Charles Leclerc attendeva l’esordio in Ferrari da anni. Ma, sinceramente, il monegasco sperava in ben altro dall’evento. il 21enne ex Alfa Romeo Sauber, infatti, ha vissuto un GP di Australia 2019 di Formula Uno davvero negativo. La sua SF90 non è mai stata in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria e lo ha fatto soffrire parecchio, quantomeno fino al pit-stop. Il finale di gara, infatti, lo ha visto decisamente più in spinta ...

G8 di Genova - ecco Perché gli agenti della scuola Diaz non devono pagare : Pietà per i poliziotti, anche se hanno fatto irruzione alla scuola Diaz. Il nostro è un appello dopo la sentenza della Corte dei Conti che condanna gli agenti protagonisti del blitz durante il G8 di Genova a pagare allo Stato quasi tre milioni di euro come danno erariale, più altri cinque per danno

Chiara Ferragni e la foto con il pancione : 'Non l'ho condivisa prima Perché ero insicura' : Ora, un anno dopo, tenendo tra le braccia la mia persona preferita nel mondo, posso dire questo: corpo, sono così orgogliosa di te. Per tutte le volte che mi hai fatto battere il cuore, per tutte le ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - Perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

A quando il cambio ora legale a marzo 2019 e Perché non sarà l’ultimo per l’Europa : La domanda è imperante: a quando il cambio ora legale previsto per questo marzo 2019? In questo momento siamo tutti sintonizzati sulla cosiddetta ora legale, quella che ci ha permesso di avere nei lunghi mesi invernali più ore di luce al mattino e non certo di sera. Dobbiamo essere pronti al prossimo passaggio per la fine di questo mese e probabilmente l'operazione non sarà l'ultima nel suo genere nonostante appunto, la proposta nella Comunità ...

Teatro Brancaccio e la lite con Costanzo - Proietti : "Eravamo amici - ancora non mi spiego il Perché" : Un’amicizia troncata improvvisamente, quando Maurizio Costanzo divenne direttore del Teatro Brancaccio di Roma, soffiando la carica a Gigi Proietti mentre quest’ultimo si trovava in vacanza.“Come reagii si può immaginare”, ha confidato l’attore a La Confessione. “Prima di tutto ci fu lo stupore, cominciai a chiedere ed era vero. E’ chiaro che non mi fece piacere”.prosegui la letturaTeatro Brancaccio e la lite con Costanzo, Proietti: ...

Giacomo Celentano - le parole del figlio del Molleggiato : ‘Non lavoro Perché cristiano’ : Giacomo Celentano, dopo un periodo di assenza, ha fatto ritorno in televisione e ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera lavorativa. Recentemente il figlio del Molleggiato è stato ospite del programma 'Storie Italiane' condotto da Eleonora Daniele. Durante la puntata, il cantautore, oggi 53enne, ha avuto modo di porre l'accento sulle difficoltà a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il secondogenito di Adriano Celentano e Claudia Mori ha ...

Sam Smith ha spiegato Perché non si identifica in nessun genere : "Non sono maschio né femmina" The post Sam Smith ha spiegato perché non si identifica in nessun genere appeared first on News Mtv Italia.

Cacciata da scuola Perché non paga la retta - la rabbia della bimba : “Preferivo le frustate” : "perché le maestre non mi hanno frustato? Avrei preferito essere bastonata invece di tornare a casa", a parlare è una piccola studentessa nigeriana di Warri, nello stato del Delta, il cui video è diventato in poco tempo virale online dopo che un passante e l'ha filmata facendosi raccontare cosa fosse accaduto a scuola. La piccola infatti è stata vittima di un regola molto comune nelle scuole nigeriane e cioè all'allontanamento dall'istituto se ...