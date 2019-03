corrieredellosport

(Di domenica 17 marzo 2019) ANSA, - WASHINGTON, 17 MAR - "L'": e' lo slogan apparso su uno striscione dietro cui e' fatta immortalare la presidente del partito indipendentista irlandese Mary Lou ...

giorgiopantaleo : RT @ansa_it: 'Inghilterra fuori dall'Irlanda' - fisco24_info : 'Inghilterra fuori dall'Irlanda': Striscione alla parata per St. Patrick di New York, polemiche - MichelaRoi : RT @Miti_Vigliero: 'Inghilterra fuori dall'Irlanda' Striscione alla parata per St. Patrick di New York, polemiche- Ultima Ora - ANSA https:… -