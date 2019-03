Beppe Fiorello | festa a sorpresa per i suoi 50 anni

GLI OROLOGI DEL DIAVOLO - fiction con Beppe Fiorello : da maggio le riprese : Da poco cinquantenne, Beppe Fiorello si prepara al debutto nella lunga serialità con la nuova fiction Gli OROLOGI del DIAVOLO, diretta dal regista Alessandro Angelini. Conosciuto e amato dal pubblico per aver interpretato numerosi personaggi di grande impegno civile nelle più seguite miniserie Rai, l’attore adesso ha deciso di vivere il brivido di una nuova esperienza, accettando un’inedita sfida che da maggio lo vedrà impegnato sul ...

I 50 anni di Beppe Fiorello : ANSA,-ROMA, 10 MAR- Auguri Giuseppe Fiorello, tra i pochi 're' delle fiction Rai, Salvo Montalbano permettendo,, mai detronizzati, sempre seguitissimo dagli spettatori anche per la cura con la quale ...

Beppe Fiorello : moglie - altezza e figli. Chi è il fratello di Rosario : Beppe Fiorello: moglie, altezza e figli. Chi è il fratello di Rosario Chi è Beppe Fiorello Beppe Fiorello è nato a Catania il 12 marzo 1969. Ha una sorella e un fratello, Catena Fiorello e Rosario Fiorello. Dopo essersi affermato artisticamente nel corso degli anni è stato il protagonista di successo di molte fiction Rai, oltre ad aver spaziato nella sua lunga carriera tra radio, cinema, tv e teatro. Sarà nuovamente sugli schermi Rai con la ...

Ascolti tv - Il mondo sulle spalle con Beppe Fiorello vince con 5.8 milioni di telespettatori : Il programma più visto della prima serata del 19 febbraio è stato “Il mondo sulle spalle”, il film tv interpretato da Giuseppe Fiorello sulla figura dell’imprenditore Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che ha dominato la prima serata tv con 5.869.000 telespettatori e uno share del 23.9%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.998.000 spettatori pari al 12.4% ...

Il mondo sulle spalle : trama - cast e curiosità della fiction con Beppe Fiorello nei panni di Enzo Muscia : Martedì 19 febbraio, in prima serata su Rai1 dalle 21.25, va in onda la fiction che racconta in maniera romanzata la storia di Enzo Muscia e della sua A-Novo, Il mondo sulle spalle. Nella realtà, Muscia ha comprato l’azienda per cui lavorava e da cui era stato anche lasciato a casa e, dopo averla rilevata, ha riassunto tutti i suoi ex colleghi. Nei panni del personaggio modellato su Enzo, qui ribattezzato Marco, c’è il mattatore ...

Il mondo sulle spalle - Beppe Fiorello è Enzo Muscia e racconta la A-Novo : anticipazioni : “Questa storia è come se l’avesse scritta il Presidente della Repubblica“: lo dichiara Giuseppe Fiorello detto Beppe, che martedì 19 febbraio sbarca in prima serata su Rai1 dalle 21.25 con una fiction sulla storia di Enzo Muscia dal titolo Il mondo sulle spalle. “È la storia di un operaio specializzato di un’impresa francese. Da un giorno all’altro l’azienda decide di chiudere lasciando senza lavoro 350 ...

Beppe Fiorello : “A Eleonora devo tutto - è la mia forza” : Beppe Fiorello parla della moglie Eleonora: “A lei devo tutto” Alla vigilia dei 50 anni – che compirà il prossimo 12 marzo – Beppe Fiorello è un uomo innamorato e orgoglioso della moglie. Perché a Eleonora deve tutto, come dichiarato dall’attore siciliano in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. “A lei devo tutto perché è […] L'articolo Beppe Fiorello: “A Eleonora devo tutto, è la ...

Chi è Nicola Campiotti e come ha convinto Beppe Fiorello a diventare Enzo Muscia : Con un film Il mondo sulle spalle che, qualità della storia e della regia a parte, con un protagonista acchiappa-ascolti come Giuseppe Fiorello è destinato a grandi ascolti. Nicola è un figlio d'arte,...

Beppe Fiorello fa una confessione a La vita in diretta e si emoziona : Il mondo sulle spalle: Beppe Fiorello fa una rivelazione a La vita in diretta Andrà in onda stasera su Rai1 il film Il mondo sulle spalle, tratto da una storia vera, con protagonista Beppe Fiorello, che si è raccontato nella puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 19 febbraio. Intervistato dai padroni di casa Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, l’attore ha parlato del film di stasera ma anche dei suoi più grandi successi del ...

Enzo Muscia - Il Mondo sulle Spalle : il vero protagonista del Film con Beppe Fiorello : Conosciamo meglio il personaggio che ha ispirato il Film per la TV di Nicola Campiotti, in onda stasera su Rai UNO.