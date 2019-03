Allegri | «Oggi neanche col Padre Eterno la Juve avrebbe vinto»

Juve - Allegri : «CR7 fuori? Oggi neanche col Padre Eterno avremmo vinto» : GENOVA - " Questa sconfitta non ci può fare che bene, ci sveglia ". Non fa drammi Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la prima sconfitta stagionale contro il Genoa. ...

Massimiliano Allegri - Luciano Moggi lo esalta : "Quale squadra mi ricorda la sua Juventus" : Prima di parlare dei sorteggi dei quarti di Champions, riteniamo doveroso illustrare il modo con cui la Juve c' è arrivata: contro il pessimismo generale, attraverso una rimonta contro l' Atletico e tante critiche subìte da mister Allegri, considerato già in partenza da Torino dopo il 2-0 di Madrid.

Juventus-Atletico Madrid - Luciano Moggi : "Monito ai gufi - perché Allegri può farcela" : Nel 2006 il presidente del Coni, Gianni Petrucci, sentenziò: «Chi vince troppo non fa il bene del proprio sport». E nacque Calciopoli, complice la morte dell' Avvocato Agnelli, del dottor Umberto e dell' avvocato Chiusano. Quella Juve aveva vinto tutto fino a diventare Campione mondiale per club, ol

Alessandro Moggi a CM : 'Calciopoli - ho vinto io. Immobile come Totti - fossi la Juve mi terrei Allegri. Su Conte-Inter...' : Almeno così la si pensava allora in quel mondo fatto di persone esperte e anziane. Se avevi 25 anni ti dicevano che dovevi star zitto e imparare'. Parliamo di mercato. Ciclicamente si afferma che non ...

ESCLUSIVA Moggi : “Juventus - tutto sulla Champions. Sul futuro di Allegri e Icardi…” : Moggi – In un periodo cruciale per la stagione della Juventus, che si appresta ad affrontare l’Atletico Madrid per una partita dai mille significati, abbiamo sentito Luciano Moggi. L’ex direttore sportivo bianconero (dal 1994 al 2006, ndr) ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di SerieAnews.com, commentando la sfida che si terrà mercoledì al Wanda Metropolitano di […] L'articolo ESCLUSIVA Moggi: “Juventus, tutto ...

Alessio a CM : 'Allegri attacca? Oggi Juve diversa. E su Conte all'Inter...' : Mister Alessio, da Londra a...? Ci dica il prossimo viaggio nel mondo del calcio. Non ho certamente preferenze: sono aperto a ogni progetto, a patto che mi consenta di potermi misurare in piena ...