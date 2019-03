Verso il voto | ancora una fumata nera per il centrosinistra a Foligno

Brexit Verso il rinvio - Parlamento al voto su proroga breve o lunga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo. E anche sull’opportunità di svolgere un secondo referendum...

Voto di scambio politico-mafioso. Un altro passo Verso la legalità. Parla la commissaria M5S dell'Antimafia - Ascari : 'Così si fermano i ... : Basta seguire la cronaca o leggere i nomi degli impresentabili che, troppo spesso, popolano le liste elettorali dei partiti tradizionali. Noi controlliamo da sempre la situazione giudiziaria dei ...

Israele - a un mese dal voto Netanyahu Verso l’incriminazione. Il premier : “Contro di me una caccia alle streghe”. : A poco più di un mese dalle elezioni politiche in Israele arriva una cattiva notizia per il partito di governo, il Likud. Il suo leader, il primo ministro Benjamin Netanyahu sarà incriminato per "corruzione e frode" in tre casi diversi tra loro. Ad annunciare la notizia, capace di alterare l'esito del voto del 9 aprile, è stato il procuratore generale Avichai Mandelblit che ha anticipato la sua decisione di voler incriminare il premier, anche se ...

Voto in Sardegna - centrodestra Verso vittoria con Solinas. Scrutinio a rilento : Lo Scrutinio procede a rilento ma a circa metà spoglio la situazione che emerge dal Voto amministrativo in Sardegna è chiara. Il Candidato del centrodestra, Christian Solinas è in vantaggio con quasi ...

Voto in Sardegna - Solinas (centrodestra) Verso la vittoria : ampio margine su Zedda (centrosinistra) : Iniziano, lentamente, ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede: secondo quanto fa sapere la Regione, dopo pochissime sezioni scrutinate sarebbe in vantaggio il candidato del centrodestra Christian Solinas davanti a Massimo Zedda in corsa per il centrosinistra. Molto più indietro Francesco Desogus (M5S). Conte: nessuna conseguenza sul Governo...

Verso il voto - inaugurata la sede di 'Patto x Foligno' : E' quindi necessario che tutte le persone che ruotano intorno a queste realtà, in momenti così particolari e difficili dell'economia in generale, decidano di dare il proprio supporto. Chiaramente il ...

Spagna - bocciata finanziaria. Verso voto : 14.43 Il Parlamento spagnolo ha bocciato la finanziaria 2019 del governo Sanchez. Sono stati 191 i voti contrari alla legge di bilancio. A votare contro i deputati dell'opposizione conservatrice e dei partiti regionali catalani. 158 i favorevoli su un totale di 350parlamentari. L'esito parlamentare sulla finanziaria apre alla soluzione del voto anticipato. Già oggi il premier Sanchez potrebbe annunciare il voto anticipato di un anno rispetto ...

Spagna - il Parlamento boccia la Finanziaria. Verso il voto anticipato : Il Parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio del governo di Pedro Sanchez. Il primo ministro socialista potrebbe, come annunciato, decidere di mettere fine alla legislatura e indire le ...

Brexit - May Verso rinvio voto ratifica : 17.38 Theresa May potrebbe chiedere un altro rinvio sulla ratifica dell'accordo sulla Brexit. Lo conferma il ministro Brokenshire ammettendo che è impensabile chiudere in pochi giorni la partita appena riaperta con l'Ue nel tentativo di rivedere l'intesa. L'ipotesi è che May proponga il voto entro febbraio di una mozione emendabile. Preoccupata l' opposizione che teme che May possa continuare a temporeggiare per poi imporre un ultimatum secco ...

Regionali - Abruzzo Verso il voto : Domani alle urne si presenteranno poco più di 1.200.000 persone. La coalizione di centrodestra si presenta unita solo per le Regionali

Taglio parlamentari - Verso primo voto in Senato. Pd : “E’ taglio della democrazia”. M5s : “Scuse banali contro la riforma” : I partiti si preparano a votare sul taglio dei parlamentari. E se sulla carta sono tutti o quasi d’accordo sulla riduzione degli eletti alle Camere, dalla maggioranza alle opposizioni, il voto unanime sul disegno di legge di riforma costituzionale sembra al momento un obiettivo quasi irraggiungibile. Il testo deve affrontare quattro passaggi tra Camera e Senato e per evitare il referendum popolare, dovrebbe ottenere il consenso dei 2\3 ...

Primarie Pd - scontro su cifre. Zingaretti Verso vittoria nei circoli - ma non basta : “Basta polemiche - ora tutti al voto” : Percentuali che ballano, voti annullati e ricorsi. In attesa dei risultati definitivi delle Primarie nei circoli, il Partito democratico fa i conti con tensioni interne e malumori. Secondo fonti vicine al candidato Nicola Zingaretti infatti, il presidente del Lazio è in testa con il 49,1 per cento delle preferenze e lo sfidante Maurizio Martinaè fermo al 35,1 per cento. Per i collaboratori vicino all’avversario invece, Zingaretti sarebbe ...

Brexit - May "impegno a modifica accordo Ue sul backstop"/ Voto Piano B il 13 febbraio : Corbyn "Verso rinvio" : Brexit, May: 'Voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - May Verso il voto di sfiducia. Il negoziatore Ue : "No deal è vicino" : Dopo la bocciatura da parte dei parlamentari britannici dell'accordo sulla Brexit, Theresa May oggi deve affrontare un altro voto cruciale. Quello della sfiducia contro il suo governo, che il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato alla Camera dei Comuni. "Questo esecutivo ha fallito, non può governare", ha dichiarato Corbyn.Come riporta Repubblica, se la May dovesse cadere, la sua carriera politica sarebbe finita per smepre. Se dovesse ...