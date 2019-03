Uccisa da un mix di sostanze radioattive Il mistero della testimone del caso Ruby 

La teste chiave del processo Ruby sarebbe stata Uccisa da "un mix di sostanze radioattive" : All'infinita saga giudiziaria di Ruby , da 9 anni in scena fuori e dentro le aule dei tribunali, si aggiunge la morte sospetta di Imane Fadil, la teste chiave dell'accusa stroncata a 34 anni da un male ancora misterioso il primo marzo scorso, una morte, secondo fonti vicine all'inchiesta, dovuta a un "mix di sostanze radioattive che non si trovano in commercio, in quantità tale da escludere una contaminazione accidentale". La ...

