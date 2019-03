ilfogliettone

(Di sabato 16 marzo 2019) Il primo compleanno tondo senza calcio. Domani e' un giorno speciale per Giovattoni, che arriva agli 80trovandosi per la prima volta senza impegni legati alla sua incredibile carriera di giocatore e allenatore. Se i 70 li aveva festeggiati sulla panchina dell'Irlanda, per nulla intenzionato a smettere, questo nuovo traguardo lo trova nell'inconsueto ruolo di spettatore, anche se il derby della Madonnina di domani sera sembra fatto apposta per celebrarlo. Lasciati nel 2013 i pdel tecnico, smessi anche quelli del commentatore, ildi recente si e' gettato a capofitto sul digitale, aprendo un sito e dicendo la sua sui social, per quello che ha definito "un nuovo capitolo della mia vita", dedicato soprattutto ai giovani. Una vita che, in oltre 60sul verde del prato, ne ha viste di tutti i colori. Dal calcio di Rocco a quello di Guardiola, passando attraverso ...

civati : Non bisogna minimizzare i focolai di odio. Il nostro Paese ha la forza e la capacità di fare i conti con la propria… - lucasofri : Una lateralissima ricaduta della cultura non esattamente 'contemporanea' all'interno dei maggiori media italiani è… - ilfogliettone : Ottanta anni Trap: buon senso, fischi e scudetti - -