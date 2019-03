Nainggolan | Monchi | o io o lui Rischiavo di fare la guerra

Nainggolan : 'Fossi rimasto a Roma con Monchi - ogni giorno sarebbe stata guerra mondiale' : Non si è comportato professionalmente nei miei confronti, un'ulteriore prova di quanto sia falso il mondo del calcio. Se mi avesse detto da uomo 'vogliamo venderti' , gli avrei risposto 'ok' . Invece ...

