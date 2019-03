Meteo | inizia un altro week-end da piena primavera Addensamenti sulle tirreniche oggi

Meteo : inizia un week-end primaverile - oggi temperature oltre 20°C! Ma attenzione... : L'alta pressione è pronta a regalarci un nuovo week-end da piena primavera su tutta la nostra penisola ma come già anticipato ieri è meglio non illudersi, perchè l'inverno è pronto a ripiombare...

Allerta Meteo - la grande sciroccata inizia dal Mediterraneo occidentale : +21°C oggi in Spagna - confermati i +25°C di Sabato in Sicilia : E’ iniziata oggi sulla Spagna orientale l’ondata di scirocco che da domani arriverà sull’Italia. La temperatura ha raggiunto +21°C a Valencia, Murcia e Alicante, +20°C a Málaga, +19°C ad Almeria, +18°C a Siviglia. Domani, Venerdì 1 Febbraio, avremo i primi +20°C della stagione diffusi al Sud Italia, ma sarà Sabato 2 la giornata più calda con picchi di +25°C in Sicilia e +20°C addirittura in Puglia mentre il Centro/Nord subirà ...