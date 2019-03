gossipetv

(Di sabato 16 marzo 2019)8, glifannore il: lasulle scale contro gli Shock Tante risate a8, ma anche qualche caduta di stile. Il programma tv di Paolo Bonolis e Luca Laurenti questa sera ha messo a confronto la categoriacontro quellaShock. Quando si è arrivati …L'articolo Lanon: ildisiproviene da Gossip e Tv.

sardikus : RT @NewsRenzi: L'estremismo va combattuto tutto. Salvini non ha utilizzato parole intelligenti. Da lui una frase folle. Il ministro degli i… - carmenFashionCr : La frase degli Chic non piace: il pubblico di Ciao Darwin si infuria - APedinotti : RT @NewsRenzi: L'estremismo va combattuto tutto. Salvini non ha utilizzato parole intelligenti. Da lui una frase folle. Il ministro degli i… -