Forfait Nadal a Indian Wells

Tennis - Indian Wells 2019 : Rafael Nadal dà Forfait - niente super sfida con Roger Federer. Il Maestro in finale senza giocare : Rafael Nadal ha clamorosamente dato forfait e questa sera non scenderà in campo sul cemento di Indian Wells per disputare la semifinale del primo Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo ha accusato dei problemi al ginocchio durante il quarto di finale giocato ieri, ha cercato di recuperare ma ha preferito non azzardare e dunque non assisteremo alla sfida mozzafiato contro Roger Federer: tutti aspettavano di vedere il 39esimo capitolo della saga ...