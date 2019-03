Ecco il trucco di Quota 100 | Pensioni pagate e poi ritirate

Cade in mare dalla barca a vela e si salva grazie a un trucco della Navy Seal. Ecco come è sopravvissuto per tre ore : Arne Murke, 30 anni, aveva noleggiato uno yatch di 12 metri insieme al fratello per raggiungere il Brasile dalla Nuova Zelanda. A 28 chilometri da Tolaga Bay, il ragazzo è caduto in mare. Memore di uno dei trucchi della Navy Seal, la marina militare statunitense, si è sfilato i jeans e legandoli alle estremità li ha trasformati in salvagente. Nel video, il momento in cui Murke viene salvato da un elicottero della Hawke’s Bay Rescue. Video ...

Ecco un piccolo trucco per sapere quali video YouTube sono sottotitolati prima ancora di aprirli : Uno delle mancanze di YouTube è il non poter sapere, mentre si scorrono i titoli, quali video sono sottotitolati e quali no L'articolo Ecco un piccolo trucco per sapere quali video YouTube sono sottotitolati prima ancora di aprirli proviene da TuttoAndroid.

Napoli - aria al posto del carburante : Ecco il “trucco” dei benzinai che truffavano gli automobilisti : Più che benzina, in due distributori nel pieno centro di Napoli, gli automobilisti, nel loro serbatoio, facevano il pieno di aria. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza che ha sequestrato due pompe di benzina. Su una colonnina è stato trovato, ben nascosto, un particolare dispositivo radio, che veniva attivato con un telecomando e che serviva per bloccare l’erogazione. I contatori del prezzo e dei supposti litri di carburante, ...

