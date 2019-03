Disfunzione erettile e impotenza | in soccorso arriva il botulino

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “Fra pochi anni la tossina botulinica potrebbe essere utilizzata anche per problemi di. I risultati dei primi studi pubblicati nel 2018 sulla rivista ‘Sexual Medicine Reviews’ e che riguardano lo studio sperimentale portato avanti dal dipartimento di andrologia dell’ospedale del Cairo e dal London Hospital di Londra sono infatti incoraggianti”.E’ quanto dichiarato da Maurizio Benci, socio fondatore dell’associazione Aiteb (Associazione italiana terapia estetica) in occasione del 7° Congresso nazionale Aicpe (Associazione italiana chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica) ‘La chirurgia estetica’ in programma fino a domani alla Fortezza da Basso a Firenze, ricorda una nota.“Ad oggi – spiega Benci – dopo un primo studio sperimentale del 2015 che ha riguardato 50 pazienti, è in ...

