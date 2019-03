Boldrini | quant' è Fico il suo erede? Retaggio culturale simile L' analisi

affaritaliani

(Di sabato 16 marzo 2019) L’Ambiente è importante, il rispetto della natura nella realizzazione delle opere è fondamentale, non per questo però non si costruiscono dighe, ponti, strade, autostrade, aprono cantieri e collegano merci. I 5Stelle tallonati da mefisti sondaggi, devono alzare la voce e dare spolvero alle vecchie battaglie, anche se in gran parte sono cadute nel vuoto, deludendo l’elettorato Segui su affaritaliani.it

