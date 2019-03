Pattinaggio artistico | Mondiali 2019 | come vederli in tv gratis e in chiaro Orari e

oasport

(Di venerdì 15 marzo 2019) Idisi disputeranno a Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata concluderà una fantastica stagione riservata alla nobile arte sul ghiaccio e si preannuncia grande spettacolo in terra nipponica con i migliori atleti che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, tutti i big che si sono messi in luce tra Grand Prix, Four Continents ed Europei cercheranno di eseguire i migliori programmi possibili per salire sul podio e mettersi al collo le agognate medaglie.L’Italia non potrà contare su Carolina Kostner ma saranno presenti all’appello le coppie composte da Guarise-Della Monica e Guignard-Fabbri oltre a Matteo Rizzo che possono puntare a degli ottimi risultati. Idisaranno trasmessi in diretta tv su RaiSport, visibilie inper tutti gli appassionati che ...

