NBA | Kobe Bryant | ' LeBron il migliore di sempre? Deve vincere più titoli'

NBA – Retroscena Jusuf Nurkic : “Kobe Bryant fece del trash talking con me in… bosniaco!” : Jusuf Nurkic ha raccontato un singolare episodio capitatogli in carriera: il centro dei Blazers ha rivelato che Kobe Bryant, nel corso di una partita, arrivò a fare trash talking nei suoi confronti parlando in bosniaco Il carattere di Kobe Bryant lo conosciamo tutti. Il ‘Black Mamba’ è stato un giocatore eccezionale, non soltanto per le sue enormi qualità tecniche, ma anche per la sua mentalità, passata alla storia come ...

NBA - Kobe Bryant : rispunta in Cina la sua maglia rubata alla Lower Merion High School : Mentre Kobe Bryant si appresta a recarsi in Cina per presenziare ai sorteggi dei prossimi Mondiali di basket, cui prenderà parte anche l'Italia,, una sua maglia n°33 della Lower Merion High School ha ...

NBA – Kobe Bryant dà un prezioso cosiglio a Ben Simmons : “migliora il tuo tiro o te ne pentirai!” : Kobe Bryant ha dato un prezioso consiglio a Ben Simmons: il ‘Black Mamba’ ha invitato la stella dei Sixers a migliorare il suo tiro per poter essere davvero dominante Ben Simmons è uno dei principali artefici delle ultime due stagioni di alto livello dei Sixers. Nella passata stagione, il playmaker di Philadelphia, grazie al suo grande talento, ha condotto Philly alle semifinali di Conference dalle quali mancavano da diversi ...

NBA - il pubblico di L.A. freddo con LeBron James. E quando supererà Kobe? : Nella serata di celebrazione per il sorpasso di LeBron James a Michael Jordan, l'unica nota parzialmente stonata è l'atteggiamento "freddo" mantenuto dallo Staples Center nei confronti del numero 23 ...

NBA - parla Kobe : 'Non guardo i Lakers e non parlo con LeBron - ma conta solo vincere' : Sono passati ormai quasi tre anni dal ritiro di Kobe Bryant, ma ogni volta che parla della NBA, le sue parole finiscono inevitabilmente per fare notizia. Specialmente quando parla di Los Angeles ...

NBA – Wade stende gli Warriors sulla sirena - poi ringrazia… Kobe Bryant : “mi ha mostrato come si fa - è Mamba Mentality” : Dwyane Wade batte gli Warriors con un canestro pazzesco sulla sirena: la stella degli Heat ringrazia Kobe Bryant al termine della partita, sua fonte di ispirazione per il tiro che ha deciso il match Dwyane Wade si è preso le luci dei riflettori nell’ultima partita da avversario dei Golden State Warriors in carriera. Con pochi secondi sul cronometro del quarto quarto, ‘Flash’ ha deciso la gara con un tiro incredibile, ...

NBA - Dwyane Wade : 'Il mio canestro come quello di Kobe - un momento da ricordare' : Le reazioni social del mondo NBA Un momento che verrà ricordato a lungo, forse l'ultimo vero acuto di uno dei più grandi giocatori NBA degli ultimi 15 anni. Un canestro che non è certo passato ...

NBA – Kobe Bryant non ha dubbi : “Tracy McGrady è stato il giocatore più difficile da marcare” : Kobe Bryant elogia il talento di Tracy McGrady definendolo il giocatore che ha avuto più difficoltà a marcare nell’arco della sua carriera Ricevere dei complimenti fa sempre piacere, specie se a farli è una leggenda del basket NBA come Kobe Bryant. Se poi attraverso quei complimenti, vieni a scoprire di aver addirittura fatto ‘faticare’ un fenomeno come il ‘Black Mamba’, forse c’è davvero qualcosa di speciale. Che Tracy McGrady fosse un ...

NBA - Kobe Bryant scarica i 'suoi' Kuzma e Lonzo : 'Giusto scambiarli per Davis' : In una lunga intervista rilasciata dalla leggenda dei Lakers in coppia con Tracy McGrady " in cui Kobe Bryant ha parlato anche della super stagione di James Harden e delle sua scelte sul parquet " non ...

NBA – Kobe Bryant critica James Harden : “deve far di tutto per vincere - ma continuando a giocare così non ci riuscirà” : Kobe Bryant critica il modo di giocare di James Harden, spiegando che se dovesse continuare così, non potrà vincere il titolo: ‘Il Barba’ gli dà ragione e spiega la sua versione dei fatti James Harden è un uomo in missione. Dopo un inizio di stagione complicato degli Houston Rockets, ‘Il Barba’ ha preso la squadra per mano, giocando praticamente da solo, complice anche qualche infortunio di troppo fra i big in ...

NBA - risultati : Harden travolge Memphis - segna altri 57 punti e supera Kobe. Boston - terzo k.o. di fila con i Nets : James Harden, 57 punti contro i Grizzlies. Getty Ciclone James Harden, firma il massimo in carriera di 57 punti e schianta i Grizzlies. I Celtics cadono ancora nonostante i 34 punti di Jayson Tatum, ...