Juve-Atletico Madrid | dalla Spagna | errore della GLT sul gol di Cristiano Ronaldo

Juventus-Atletico - polemiche in Spagna sul secondo gol di Cristiano Ronaldo : Dopo il grandissimo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la Juventus ribaltare il risultato dell'andata contro l'Atletico Madrid grazie ad una tripletta di Cristiano Ronaldo, il sorteggio dei quarti ha 'regalato' l'Ajax, la prima partita di disputerà il 10 aprile ad Amsterdam, il ritorno il 16 aprile a Torino. Qualora la Juventus dovesse passare il turno, affronterebbe la vincente fra Tottenham e Manchester ...

Juve-Atletico - polemiche in Spagna per il secondo gol di CR7 : "La tecnologia ha sbagliato" : La rimonta contro l' Atletico ha permesso alla Juve di volare ai quarti di Champions , dove i bianconeri se la vedranno con l' Ajax . Un'impresa, quella contro i Colchoneros, realizzata grazie alla ...

Bonucci : 'Occhio - l'Ajax è in forma. Dopo l'Atletico abbiamo scoperto una Juve nuova - che crea gioco' : Il difensore della Juventus , Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport per commentare il sorteggio dei quarti di finale Champions League che ha visto i bianconeri accoppiati con l'Ajax. AJAX - 'L'abbiamo saputo a fine allenamento, appena rientrati nello spogliatoio.

Caressa risponde alle critiche per la cronaca di Juventus-Atletico : Getty Images Caressa respinge le critiche dopo Juventus-Atletico Madrid Caressa risponde alle critiche per la cronaca in Juventus-Atletico Madrid: "Rifarei tutto" Con le sue parole Caressa ha parlato ...

Ronaldo a rischio squalifica per l'esultanza in coda a Juve-Atletico : La Juventus, martedì sera all'Allianz Stadium, nell'ottavo di ritorno con l'Atletico Madrid è stata protagonista di una rimonta strepitosa, infatti ha ribaltato il risultato del 2-0 dell'andata vincendo per 3-0. La squadra in toto ha dimostrato grande forza di carattere, ma il trascinatore indiscusso dell'impresa è stato Cristiano Ronaldo, autore della tripletta salvifica. Alla fine dell'entusiasmante partita CR7, rivolgendosi al pubblico ha ...

Calhanoglu carica il Milan : "Siamo vicini a fare partite come quella della Juve con l'Atletico" : Anche la Milano rossonera, dopo quella nerazzurra punta lo sguardo verso la Torino bianconera. E lo fa con rispetto e ammirazione. 'della Juventus prenderei la capacità di non farsi intimorire', aveva ...

Juventus-Atletico Madrid - lo sfogo di Alice Campello sui social : “sono schifata - hanno insultato i miei figli” [FOTO] : La moglie di Morata ha rivelato sui social di aver ricevuto un mare di insulti dopo il match di ritorno degli ottavi di Champions League giocato tra Juve e Atletico “Il calcio dovrebbe unire, senza oltrepassare mai la linea” con queste parole Alice Campello ha commentato gli insulti ricevuti sui social dopo Juventus-Atletico Madrid, match di ritorno degli ottavi di Champions che ha sancito l’eliminazione della formazione ...

Sportmediaset - effetto Cristiano Ronaldo sul tg sportivo di Italia 1 : i numeri mostruosi dopo Juve-Atletico : effetto Cristiano Ronaldo anche per Mediaset. Record di ascolti e contatti sul web per Sportmediaset, tg sportivo di Italia 1. Sono stati 1.349.000 gli spettatori (con 2.251.000 contatti) sintonizzati alle 13 di mercoledì per vedere gol, interviste e commenti sulla vittoria in Champions della Juvent

Juventus-Atletico - Ronaldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...