Ivan e Sonia tornano in studio | un dettaglio sull’ex tronista fa pensare

NATALIA PARAGONI/ Uomini e Donne : 'Sono contenta per Ivan e Sonia ma voglio Andrea' : NATALIA PARAGONI torna da Andrea Zelletta e ai microfoni di Uomini e Donne Magazine dice: 'Sono sicura che in questo momento mi sceglierebbe'.

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Ivan felice con Sonia - Natalia torna per Zelletta : Va in onda oggi 15 marzo su Canale 5 l'ultima puntata settimanale dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. In essa, proprio come accaduto ieri con il ritorno di Teresa Langella, vecchi e nuovi protagonisti del programma saranno presenti in studio per parlare degli sviluppi delle loro frequentazioni: insieme ai nuovi tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, si rivedrà una coppia che solo qualche settimana ha conquistato il ...

Sonia dedica un tatuaggio ad Ivan dopo la scelta : "Nessuno ha detto che sarebbe stato facile" : Per Sonia e Ivan è un periodo d'oro: la coppia di Uomini e Donne , dopo la scelta fatta al castello, ha passato insieme molto tempo, tanto che l'ex tronista ha ammesso di aver scoperto dei nuovi lati ...

Uomini e Donne - Natalia : 'Ivan sperava di non trovare Sonia dietro la tenda' : Sul nuovo numero del magazine di Uomini e Donne sono riportate le prime dichiarazioni esclusive dei sei personaggi che hanno animato la terza ed ultima puntata serale della trasmissione. L'intervista che ha rilasciato Natalia Paragoni, in particolare, sta facendo molto discutere; la corteggiatrice, infatti, sostiene che Ivan Gonzalez abbia scelto Sonia Pattarino solo perché era certo del suo "no", dunque per la ventunenne la sarda sarebbe solo ...

Ivan e Sonia oggi - volano in Spagna : presentazioni di famiglia : Uomini e Donne news, Ivan e Sonia verso la Spagna: la ragazza conoscerà la mamma dell’ex tronista Ivan e Sonia di Uomini e Donne stanno vivendo un periodo bellissimo, spensierato, che mai avrebbero immaginato di vivere. In TV è sbocciato l’amore e sono convinti di voler prendersene cura. Ivan Gonzalez è realmente intenzionato a tagliare […] L'articolo Ivan e Sonia oggi, volano in Spagna: presentazioni di famiglia proviene da ...

U&D - Ivan Gonzalez dopo la scelta : "Sonia? Un pacchetto sorpresa" : Nonostante le critiche da cui sono stati sommersi dopo la scelta, Ivan e Sonia si stanno godendo i primi giorni da coppia. La loro complicità nata sotto i riflettori di Uomini e Donne sta crescendo ...