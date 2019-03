Inter | un altro fallimento L' Eintracht si impone 1-0 | nerazzurri | addio Europa

Ligabue ci ha raccontato il nuovo album “Start” e molto altro : guarda la nostra video Intervista : Take a look ;) The post Ligabue ci ha raccontato il nuovo album “Start” e molto altro: guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Giada è la Bonas : «Interpreto un personaggio e mi diverto. Ma io sono anche altro» : Mi sta dando il titolo dell'intervista, la Bonas contro il Governo? «Per carità, già che di politica ne parlano tutti, ci manca solo che ne parli la Bonas...».

Inter – Danilo D’Ambrosio papà per la seconda volta - Enza De Cristofaro ha dato alla luce un altro maschietto [FOTO] : Danilo D’Ambrosio è diventato padre del piccolo Ludovico, la moglie del calciatore dell’Inter Enza De Cristofaro ha dato alla luce un altro maschietto Danilo D’ambrosio è diventato papà per la seconda volta. Il calciatore dell’Inter, protagonista di un clamoroso errore arbitrale durante Fiorentina-Inter, dopo 9 mesi di attesa, ha potuto tenere tra le braccia il piccolo Ludovico. Dopo la nascita di Leonardo due anni ...

Icardi - altro dispetto social all'Inter : like a uno juventino - : Per il momento si può parlare solo di 'cortesia restituita', di certo il nuovo capitolo della 'liasion' tra Mauro Icardi e la Juventus , per il momento solo social, non farà piacere all'Inter, intesa ...

una prova di forza Tra Icardi e l'Inter perde chi ha bisogno dell'altro : Quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League non sono bastate per spazzare le nuvole che offuscano il presente e soprattutto il futuro nerazzurro. La partita di stasera a Firenze - la ...

Icardi-Inter - altro scontro? Ecco l'offerta per il rinnovo : le cifre : A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport , che spiega come la prossima settimana la società di corso Vittorio Emanuele farà pervenire all'argentino una proposta che reputano adeguata ...

Inter-Rapid Vienna - Spalletti : “Ora meno errori ma non alludiamo ad altro” : INTER RAPID Vienna 4-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Rapid Vienna nella partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: “L’Inter sta facendo meno errori banali rispetto a quelli che avevamo fatto in precedenza, ma […] L'articolo Inter-Rapid Vienna, Spalletti: “Ora meno errori ma ...

Inter - prossimo acquisto sotto accusa : 'Altro che fuoriclasse...' : Pagella molto dura da La Gazzetta dello Sport per Rodrigo de Paul . Il trequartista dell'Udinese promesso sposo dell' Inter becca un 5 pieno per Udinese-Chievo con questo giudizio: 'Per Nicola è un fuoriclasse: esagerato. Ottimo giocatore ...

Inter - Spalletti e il rinnovo di Icardi - un altro petardo a Marotta : Luciano Spalletti, 59 anni, ha detto che il mancato rinnovo del contratto crea problemi a Mauro Icardi, Ansa, La vittoria dell'Inter sul Parma poteva regalare un po' di tranquillità. Il primo successo ...

Elezioni regionali Abruzzo - altro che "test locale" : sono tre i grandi motivi d'Interesse : Primo test elettorale di rilievo dall'insediamento del governo M5s-Lega. I nomi di punta dei due partiti si sono spesi...

Nuove All Inclusive - SuperInternet 60 GB e molto altro nei nuovi listini Wind e Tre : Scopriamo le tante novità dei listini Wind e Tre che entreranno in vigore a partire da lunedì 11 febbraio, con alcune uscite e qualche nuova entrata. L'articolo Nuove All Inclusive, SuperInternet 60 GB e molto altro nei nuovi listini Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

Video hot Thereau - Interviene Lafont : “non sono io l’altro uomo” : Video hot Thereau, l’uomo ripreso dal calciatore del Cagliari sembra non essere l’ex compagno in viola Alban Lafont: il suo post Video hot Thereau – “In tanti parlano di me per una questione privata, che non mi riguarda e con la quale non ho niente a che fare”. Il portiere della Fiorentina Alban Lafont, è stato costretto a chiarire sui social una situazione molto delicata. Dopo che un Video hot con Thereau alle riprese è ...

Dieci anni di 'Dialoghi' : l'antropologo Marco Aime si Interroga sul senso del vivere nel rispetto dell'altro : Contro la tentazione del razzismo, la verità spiegata dalla scienza" , 26 febbraio, ; lo storico Carlo Greppi con "La frontiera come luogo di incontro" , 2 aprile, . Marco Aime insegna Antropologia ...

Un altro video degli scontri di via Novara tra Interisti e napoletani : Dura otto minuti La polizia ha diffuso un altro video degli scontri di un mese fa in via Novara, a Milano, tra interisti e napoletani. scontri in cui è morto l’ultrà varesino Belardinelli. Il video – di otto minuti – è stato rilanciato anche dal sito Fascinazione che rilancia la testo della battaglia di strada e non dell’agguato. Fin qui, però, la Procura così come il Gip hanno sempre ribadito l’ipotesi ...