Il producer di Yakuza commenta la rimozione di Judgment dalla vendita

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ildi, Daisuke Sato, si esprime in merito alladalle vendite di, decisione presa da SEGA e che egli non condivide decisamente.Come riporta Twinfinite, ladidal mercato nipponico è avvenuto in seguito a quanto successo all'attore Pierre Taki, il quale sarebbe stato arrestato per uso di cocaina. Mentre SEGA ha prontamente risposto con ladi, anche Square Enix ha reagito con la modifica della voce di Olaf, personaggio doppiato proprio da Taki nella localizzazione giapponese.Ebbene la scelta fatta da SEGA non è condivisa dalSato, secondo il quale quanto successo a Taki lo riguarda a livello personale, perciò quanto successo dovrebbe rimanere su un piano separato dall'attività professionale.Leggi altro...

