F1 Ferrari | Vettel | «Giornata difficile»

F1 - Risultati e classifica FP2 GP Australia 2019 : Lewis Hamilton in testa - Vettel quinto. La Ferrari si nasconde : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Australia 2019, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il britannico è stato costante per tutto il turno, ha spiccato sia sul giro secco che sul passo gara e ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas per 48 millesimi. Le Ferrari si sono nascoste: Sebastian Vettel quinto a 0.873 dietro anche alle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly mentre Charles ...

Vettel : 'Spero di essere la preda da inseguire' - Hamilton : 'Ferrari davanti' : 'Come tutti - ha aggiunto il campione del mondo in carica - dopo i test, si analizza quanto è successo, cercando di essere attenti a quello che abbiamo fatto. Macchina nuova, pezzi aggiornati. Sarà ...

F1 - Leclerc senza paura : “Vettel primo pilota Ferrari - ma sono qui per cambiare l’ordine delle cose” : Il pilota monegasco ha parlato delle sue sensazioni in vista del week-end australiano, confidando il proprio ottimismo circa le prestazioni della macchina Il primo Gran Premio di Leclerc al volante della Ferrari si avvicina, il pilota monegasco è impaziente di scendere in pista a Melbourne, sede dell’appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula 1. photo4/Lapresse Il suo compito sarà subito quello di stazionare nelle zone alte ...

Formula 1 - Vettel : "Ferrari migliorata rispetto al 2018 - vogliamo interrompere il dominio Mercedes" : Dalle parole ai fatti. Sebastian Vettel è uno che non ci sta a perdere e suona la carica nella conferenza stampa di Melbourne , prima del GP di Australia , appuntamento inaugurale della Formula 1: "...

Formula1 Vettel : "Ora tocca alla pista"; Hamilton : "La Ferrari è davanti" : I VIDEO DI GAZZETTA TV corona - Togliere la corona a Lewis Hamilton non sarà facile, ma è anche vero che, a sentire il campione del mondo in carica, la situazione sembra più a favore della rossa: '...

Vettel chiama Lina la sua nuova Ferrari : Si chiama Lina, ed è l'ultima «donna» di Sebastian Vettel. Come da tradizione, il pilota tedesco della Ferrari ha svelato a Melbourne, pochi giorni prima del via del Mondiale di Formula 1, il nomignolo dato alla sua macchina (che tecnicamente a Maranello hanno chiamato SF90), quella che il popolo del cavallino si augura possa riportare in Italia il titolo iridato che manca dal 2007. Lean o Lina? I tifosi australiani e i media ...

Vettel : 'L'atmosfera in Ferrari è fantastica - i segnali sono buoni per vincere il Mondiale' : Dopotutto qui guidano i piloti più forti del mondo . L'obiettivo è fare meglio rispetto allo scorso anno, quando abbiamo avuto delle difficoltà. Ora l'atmosfera della squadra è fantastica ". Video - ...

F1 - E' la solita grande attesa : la Ferrari si gioca moltissimo - Vettel si gioca tutto : ... team principal prodigo di parole dolci per la sua 'prima guida' e pronto a scommettere su una grande stagione del quattro volte campione del mondo tedesco. Perché, in fondo, il nodo è proprio questo.

F1 - Sebastian Vettel : “L’atmosfera in Ferrari è fantastica - i segnali sono buoni per vincere il Mondiale” : Il countdown sta per scadere e l’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno è ormai prossimo. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, a Melbourne (Australia), vi saranno i primi punti iridati in palio e capiremo sicuramente qualcosa in più di quanto si è potuto apprezzare nei test collettivi di Barcellona (Spagna). Si preannuncia una stagione importante, quasi decisiva per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il quattro volte ...

F1 - Mondiale 2019 : equilibri e giochi di squadra. Bottas al servizio di Hamilton. In Ferrari possibile grana Leclerc per Vettel : Nel proprio ufficio di Maranello, Mattia Binotto probabilmente ha da qualche parte un taccuino. Sul foglio di carta iniziale sono segnati tutti gli ingredienti, non per una torta, ma per mettere in evidenza i capisaldi di cosa si deve fare per vincere un Mondiale di Formula Uno. In successione si possono leggere: vettura, evoluzione, piloti, peso politico e strategie. Cinque passi fondamentali. Tutti importanti. Tutti necessari. Non sappiamo se ...

