Cina | oggi il vertice | la Lega frena ancora ' Servono modifiche'

VacCinazioni - oggi i primi bambini respinti dalle scuole : I vaccini possono indebolire il sistema immunitario. FalsoI vaccini contengono sostanze tossiche. FalsoI vaccini causano l'autismo. FalsoL’obbligo aumenta i vaccini somministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione dei vaccini può portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroI vaccini sono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia ...

Italia-Cina - oggi il richiamo dell'Ue. Scontro nel governo sull'intesa : Disponibili a ragionare se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all?estero ma no alla colonizzazione dell?Italia da parte di potenze straniere. È il messaggio che...

Italia-Cina - oggi il richiamo dell'Ue : Intanto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che 'si sta facendo credo una gran confusione su questo accordo, che non è un accordo, è un Memorandum of understanding', e 'si ribadiscono ...

Italia-Cina - oggi il richiamo dell'Ue Scontro nel governo sull'intesa : Disponibili a ragionare se si tratta di aiutare le imprese italiane ad investire all?estero ma no alla colonizzazione dell?Italia da parte di potenze straniere. È il messaggio che...

VacCinato il 95% dei bimbi - oggi ultimo giorno. Grillo : 'Niente scuola senza copertura' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perché non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

VacCinato il 95% dei bimbi - oggi ultimo giorno. Grillo : «Niente scuola senza copertura» : Una rilevazione di medio termine per valutare l'impatto della Legge sulle vaccinazioni obbligatorie nelle coorti di bambini nati negli anni 2015, 2014 e 2010 è stata pubblicata sul sito...

Sanzioni da oggi per i genitori non in regola con le vacCinazioni dei propri figli : I genitori dei bambini che frequentano asili nidi e scuole materne hanno avuto tempo per presentare tutta la documentazione dell'avvenuta vaccinazione dei propri figli. Adesso, con la scedenza della proroga, entrano in vigore le Sanzioni serie per i genitori che non hanno provveduto alla vaccinazione dei figli. Chi invece frequenta le scuole dell'obbligo? Grave rischio anche per chi frequenta le scuole dell'obbligo, in questo caso è prevista una ...

Da oggi si entra a scuola solo se vacCinati : I genitori che avevano presentato l'autocertificazione a inizio anno avevano tempo fino a oggi per dimostrare l'effettiva vaccinazione dei loro figli

Meteo : molte nubi oggi e isolati acquazzoni - alta pressione in avviCinamento! : Una rapida perturbazione ha attraversato il nord nella giornata di ieri favorendo un po' di piogge e anche forti nevicate sulle Alpi, decisamente attese dopo un lungo periodo di siccità. Quest'oggi...

Manuel Bortuzzo oggi in pisCina un mese dopo l'aggressione : "L'acqua è la mia vita" : Iniziata la riabilitazione all’istituto Santa Lucia dove è stato trasferito dall'ospedale San Camillo il 18 febbraio

Maltempo - mareggiata trasCina auto in mare nel Catanese : oggi lutto cittadino e funerale ad Acireale : oggi lutto cittadino ad Acireale a seguito del ritrovamento, due giorni fa, del corpo dell’ultima delle tre vittime della mareggiata del 24 febbraio nella frazione di Santa Maria: è stato localizzato da sommozzatori volontari e da pescatori a poche decine di metri dal lungomare di via del Mulino. In Comune bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole. I funerali si svolgeranno alle 15:30 nella ...

L’Italia firmerà un documento di intesa per appoggiare la discussa “Belt and Road Initiative” della Cina - dice il Financial Times : Nei prossimi mesi l’Italia dovrebbe sottoscrivere un memorandum di intesa per sostenere la Belt and Road Initiative (BRI), il grande e discusso programma della Cina per costruire infrastrutture in più di 80 paesi del mondo. Lo ha detto al Financial Times

Scatta ufficialmente l’aggiornamento con EMUI 9 per Honor 9 : si parte dalla Cina oggi 1 marzo : Siamo destinati a vivere un mese di marzo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Honor 9 qui in Italia. A poco meno di una settimana dalle prime segnalazioni da parte del pubblico ha iniziato a ricevere l'aggiornamento di febbraio con il device in questione (qui trovate maggiori dettagli in merito), oggi 1 marzo possiamo fare finalmente uno step più significativo, anche se al momento la novità non riguarda in ...

Oggi si celebra 'M'illumino di meno' : le iniziative a Imola - MediCina e Ozzano su risparmio energetico e sostenibilità : A Ozzano Emilia è invece in programma un'iniziativa a partire dalle 18 al centro del Riuso di via dello Sport gestito dai volontari Auser a fianco della Stazione ecologica. 'La scelta del Centro del ...