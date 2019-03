Anche a Crotone sbarca la Piattaforma Berlinguer

Crotone “città della vela” - Calabria da mare Anche d’inverno : La destinazione è la Calabria, anche d’inverno, da quando Crotone, nel 2012, è divenuta ‘città della vela‘, grazie ai grandi eventi nazionali e internazionali che l’hanno piazzata nel gruppo ristretto delle ‘capitali’ del Mediterraneo famose per il loro mare e per le regate: Barcellona, Palamòs, Tenerife, Gran Canaria, Malta. Non sono propositi, ma fatti. Sono appena arrivati a Crotone, infatti, quattrocento giovani ...

Crotone 'città della vela' - Calabria da mare Anche d'inverno : Crotone, 4 mar. (Adnkronos/Labitalia) - La destinazione è la Calabria. anche d’inverno. Da quando Crotone, nel 2012, è divenuta 'città della vela', grazie ai grandi eventi nazionali e internazionali che l’hanno piazzata nel gruppo ristretto delle 'capitali' del Mediterraneo famose per il loro mare e

Crotone 'città della vela' - Calabria da mare Anche d'inverno : L'intera città, infatti, è coinvolta da parate, feste e spettacoli . Così la Calabria non solo diventa la destinazione degli appassionati di vela ma richiama sotto il suo sole migliaia di persone che ...

A Crotone passa Anche il Pescara : 0-2. Furia Vrenna : 'Al prossimo errore arbitrale ritiro la squadra' : Colpaccio del Pescara nello stadio Ezio Scida contro il Crotone . La squadra allenata da Bepi Pillon si è imposta 2-0 nel posticipo della 24/a giornata del campionato di calcio di Serie B , risolvendo ...

Crotone - continua la protesta del lavoratori della Provincia Anche dopo l’incontro in prefettura : Mercoledì mattina (14-02-2019) si è svolto l’incontro convocato dal Prefetto di Crotone, Dott. Fernando Guida, e presieduto dal Capo di

Allerta meteo : scuole chiuse domani in molti comuni della Calabria - Anche a Catanzaro e Crotone (elenco) : In seguito all'Allerta meteo rossa emanata dall'Arpa Calabria per la giornata di domani (approfondisci cliccando qui), numerosi comuni stanno optando per la chiusura degli edifici scolastici nella...

Allerta Meteo Calabria : domani 05 Febbraio 2019 scuole chiuse Anche a Crotone : anche il Comune di Crotone ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, aggiungendosi ad un lungo elenco di piccoli comuni. Tutto questo, mentre il Maltempo comincia a produrre conseguenze sul territorio calabrese. Le condizioni piu’ critiche si registrano in provincia di Catanzaro, dove violenti acquazzoni e grandinate hanno creato disagi nei centri di Girifalco, Borgia, Squillace, Amaroni, ...