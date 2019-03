49 morti in 2 moschee I killer ispirati a Luca Traini FOTO

Nuova Zelanda - attacchi a 2 moschee : 49 morti. La strage live su Facebook - killer posta manifesto anti-Islam. “È terrorismo” : Ha ucciso 49 persone e ne ha ferite 48 sparando all’impazzata in due moschee a Chirstcurch, in Nuova Zelanda. Brenton Tarrant, australiano bianco di 28 anni, originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, è stato arrestato assieme ad altri due uomini e una donna. Prima di entrare in azione e durante il massacro nelle moschee di Deans Ave, dove si contano 41 vittime, e in quella di Linwood, dove ha ...

