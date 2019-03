Trono Over | Ida pronta a voltare pagina dopo Riccardo? L’indizio

Anticipazioni Uomini e donne : troppe liti nel Trono Over - De Filippi valuta provvedimenti : Dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e donne si rendono spesso protagonisti di alcuni gesti spesso ai limiti del trash. L'ultima vicenda che ha fatto discutere a inizio settimana è stato il ceffone che Roberta Di Padua ha rifilato a Riccardo Guarnieri, dopo che lui ha dichiarato di non essere più interessato a lei. Ma anche in passato ci sono state azioni analoghe, che in varie occasioni hanno coinvolto Tina Cipollari e la sua storica ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi furiosa con i volti del Trono Over : provvedimenti in arrivo : I protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne iniziano a infastidire Maria De Filippi. La conduttrice del dating show sarebbe ormai sempre più stufa delle continue liti che avvengono in studio. ...

Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli del Trono Over : “Io ci voglio credere” : Pomeriggio 5, Lucia Bramieri presenta il fidanzato Gianluca Mastelli: dichiarazioni d’amore Lucia Bramieri ha trovato l’amore al fianco di Gianluca, un ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo averne parlato nello studio di Pomeriggio 5 alcune settimane fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha portato il suo uomo da Barbara d’Urso. I […] L'articolo Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli del Trono Over: ...

Trono Over - Pamela Barretta attacca Roberta : “Gatta morta” : Pamela Barretta del Trono Over si scaglia contro Roberta Di Padua Roberta Di Padua, nella puntata di ieri del Trono Over di Uomini e Donne, è arrivata a schiaffeggiare Riccardo Guarnieri. Il motivo? La loro frequentazione è finita male, e le rivelazioni fatte dal cavaliere ieri in studio hanno fatto andare su tutte le furie la dama del dating show, la quale, appunto, ha avuto una reazione molto forte. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè oggi ...

Uomini e Donne / Benny e Gemma protagonisti di oggi! - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Arriva l'atteso lieto fine per Stefano Torrese e Pamela Barretta con tanto di dichiarazione d'amore

U&D Trono Over - 'fai schifo' : prima la lite poi parte anche uno schiaffo. Cosa è successo : Puntata controversa l'ultima del trono over di Uomini & Donne . Un colpo di scena lo mette in atto Roberta di Padua , che se la prende a morte con Riccardo Guarnieri . Tra i due scoppia una lite, nel ...

U&D Trono Over : Roberta schiaffeggia Riccardo - Pamela e Stefano stanno insieme : Oggi è andata in onda una puntata scoppiettante del trono over di Uomini e Donne dove i protagonisti sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta. Quest'ultimi hanno dato vita ad un accesissimo siparietto. Nel frattempo Stefano e Pamela hanno ufficializzato la loro frequentazione sui social. Roberta contro Riccardo Scendendo nel dettaglio i due sono stati chiamati al centro dello studio dove hanno dichiarato di aver messo fine alla loro ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo di nuovo vicini - la reazione di Roberta.. - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani al centro delle critiche a causa di Rocco Fredella: stavolta è finita?

Riccardo Guarnieri/ Schiaffo da Roberta di Padua : 'sei una mer*a' - Trono Over - : Riccardo Guanieri e Roberta di Padua si sono lasciati? Dopo il no del pugliese a Uomini e donne i due si sono rivisti, ma per quale motivo?

Trono Over - Riccardo Guarnieri e Ida tornano insieme? Parla lui : Riccardo del Trono Over rivuole Ida Platano? Il post del cavaliere spiazza Nonostante Riccardo Guarnieri e Ida Platano si siano lasciati da mesi, i fan non hanno ancora perso la speranza di rivederli insieme. E a tal proposito il post che ha scritto poco fa su instagram il cavaliere del Trono Over ha ancora di più acceso gli animi tra i supporter. Cosa ha dichiarato? Il cavaliere ha pubblicato un suo selfie sul social fotografico, e nella ...

Trono Over : possibile ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida Platano - i fan ci sperano : I fan di Riccardo Guarnieri e Ida Platano non sembrano volersi rassegnare all'idea di vedere i loro beniamini lontani, tanto che proprio in queste ore alcuni di loro hanno segnalato un messaggio pubblicato dall'ex cavaliere del Trono over sui social in cui si parla di un possibile ritorno di fiamma. L'uomo, ha scritto sulla sua pagina Instagram: 'Ci sono sempre due scelte nella vita; Accettare le condizioni in cui viviamo o assumersi la ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una lite e due ritorni nel Trono Over : Uomini e Donne: Gemma Galgani e Barbara De Santi arrivano alle mani? Dopo il rifiuto di Gemma Galgani per Rocco Fredella di ieri, il secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne non sarà meno burrascoso. Le Anticipazioni della puntata di oggi del programma condotto da Maria De Filippi svelano che il filone senior della trasmissione sarà segnato da una lite molto accesa. Barbara De Santi e Gemma Galgani infatti si stuzzicheranno a ...

Trono Over : Noel e Alessandro felici dopo aver lasciato il programma : Due storie a lieto fine per il Trono Over di Uomini e Donne: Noel Formica aveva lasciato lo studio con Alessandro, conosciuto da poco tempo, un vero e proprio colpo di fulmine e ora sembra davvero felice. Pamela Barretta, invece, dopo i vari tira e molla, ha deciso di provare a viversi il suo amore lontano dalle telecamere con Stefano Torrisi. Noel ha conosciuto Alessandro dopo aver chiuso in malo modo un'intricata relazione con Armando ...

Trono Over - Gian Battista e Claire : svelato un nuovo retroscena : Gian Battista e Claire del Trono Over nella bufera: parla Umberto Gian Battista e Claire, alcune settimane fa, sono finiti nell’occhio del ciclone. Il motivo? Un telespettatore, in un bar, ha registrato un video della coppietta del Trono Over indaffarata a mettersi d’accordo su quello da dire e fare nelle prossime puntate. Video che poi è stato rigirato alla redazione del programma. Ma non è finita perchè l’ex cavaliere Umberto ...