Pene dimezzate per femminicidio | una sconfitta per tutti

(Di giovedì 14 marzo 2019) Dieci giorni fa si scatenava una tempesta emotiva, ora è il turno della delusione, domani chissà: il comportamento della vittima e i sentimenti (nella sentenza "i risentimenti") di un uomo che colpisce a morte sua moglie – l'amante, la sorella, la compagna – hanno un peso nelle aule di tribunale. Una relazione burrascosa o una madre anaffettiva possono costituire attenuanti e alleggerire la condanna per un reato agghiacciante e odioso.Nella sentenza che vede dimezzata la pena per Javier Napoleon Pareja Gamboa - 52 anni, operaio edile ecuadoriano, condannato in primo grado per l'omicidio volontario della moglie Angela Coello Reyes, perJenny – ci sono due questioni da considerare, spesso confuse dall'opinione pubblica.La prima riguarda il rito abbreviato, ammesso anche per giudicare reati violenti come l'omicidio e la violenza sessuale. È ...

