Napoli | funerali di Fortuna uccisa dal marito | il prete | ' Chi picchia una donna è str '

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non ha usato giri di parole don Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria al Rione Sanità didove ieri si sono celebrati idiBellisario. La 36enne mamma di tre bambini, è statadi botte giovedì scorso, alla vigilia della festa delle donne, dal, reo confesso, nella loro casa a Miano, quartiere diDon Antonio durante l'omelia funebre ha detto che "chiunaè uno str..". Il parroco ha usato parole durissime che hanno avuto grande risalto mediatico per lanciare un messaggio forte in un contesto molto popolare. Intendeva far capire come considera e come debbano essere considerati gli uomini violenti, ben sapendo che nelle realtà più disagiate le donne, proprio come insegna la storia di, subiscono abusi e soprusi quotidiani all'interno delle mura domestica senza mai denunciarli....

