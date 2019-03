L’ungherese Orban scrive una lettera di scuse al Ppe

ilfogliettone

(Di giovedì 14 marzo 2019) "Vorrei esprimere le mie, se vi siete sentiti offesi dalla mia citazione". Loil premier ungherese Viktorin unaal presidente del gruppo del Ppe Joseph Daul, riferendosi alla citazione di Lenin di "utili idioti" da lui usata in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt am Sonntag in riferimento ai membri del Ppe che ne avevano proposto la cacciata. "Non e' un segreto che ci cono tante differenze tra Fidesz e il Ppe nel campo delle migrazioni, della protezione della cultura cristiana e sul futuro dell'Europa -nella suadiindirizzata al Ppe. - E non e' un segreto che noi non desideriamo cambiare le nostre posizioni a questo riguardo. Ciononostante non ritengo ragionevole risolvere questi dissensi con la cacciata da un partito" ha aggiunto.

