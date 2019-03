Ecco quando arriverà il primo smartphone a tutto schermo di Samsung

Cosmi : 'Salvo il Venezia e poi... Ecco quando smetterò di allenare' : L'allenatore del Venezia, Serse Cosmi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Dopo aver salvato l'Ascoli quest'anno mi aspettavo una chiamata prima, non da quattordicesima scelta. Avrei preferito partire da inizio stagione, c'è stato un attimo in cui il mio livello ...

Ecco quando Baby George saprà di avere un futuro da re : Verrà il momento in cui George sarà più grande e capirà il suo ruolo nel mondo. Ma per ora voglio solo creare intorno a lui un ambiente confortevole e sicuro e amarlo il più possibile'. Il Principe ...

Vene varicose : cause - rischi e falsi miti. Ecco quando è necessario l’intervento chirurgico : “Sono solo un problema estetico”. “Vengono causate dai tacchi alti”. “Chi le ha deve necessariamente sottoporsi all’intervento chirurgico”. Ecco alcune delle false credenze o fake news più diffuse in tema di Vene varicose, di cui si parlerà il 20 marzo, alle ore 18:00, nell’ambito dell’incontro aperto al pubblico “Varici, non prendiamole sotto gamba”, nuovo appuntamento della rassegna “I Mercoledì della Salute” dell’Ospedale San Giuseppe di ...

CU 2019 NoiPa : data certificazione unica online - Ecco quando : CU 2019 NoiPa: data certificazione unica online, ecco quando certificazione unica 2019 su NoiPa, la data Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate pochi giorni fa sia il modello 770 sia la certificazione unica per il 2019 e le relative istruzioni per la compilazione. CU 2019 NoiPa: le scadenze Sono ben 3 le scadenze per quanto riguarda la certificazione unica per il 2019. Nel caso in cui si scelga l’invio telematico all’Agenzia delle ...

MotoGp – Caso Ducati - l’annuncio della Corte d’Appello : Ecco quando sarà presa la decisione : La Corte d’Appello della Fim ha fissato la data: ecco quando sarà diramata la decisione sulla vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar sarà confermata oppure annullata la vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar? È questa la domanda che ‘tortura’ i tifosi del pilota della Ducati dopo il primo appuntamento del Motomondiale e le proteste dei quattro team del paddock per il forcellone posteriore della Desmosedici di Dovi, Petrucci ...

Casa da ristrutturare - Ecco quando vale la pena investire - e quanto si guadagna - : vale la pena comprare una Casa tutta da rifare per ristrutturarla? Alla domanda si devono dare tre risposte diverse a seconda dei propri obiettivi. La prima risposta è sì, se lo scopo è abitare una ...

[Il punto] Non solo Quota 100 : Ecco quando si può andare in pensione prima dei 60 anni : Tutti sanno ormai che la disciplina di Quota 100 comporta la necessità di due requisiti per godere della pensione: avere 62 anni di età e 38 anni di contributi. La riforma è stata introdotta dal ...

SANDRA OH da GREY’ANATOMY al SATURDAY NIGHT LIVE - Ecco quando : SANDRA Oh è inarrestabile: la stella di Grey’s Anatomy e di Killing Eve, dopo essere stata la prima attrice di origine asiatica a presentare i Golden Globe, il prossimo 30 marzo sarà anche protagonista di una puntata del SATURDAY NIGHT LIVE (colonna portante del sabato sera americano in onda su NBC). Ciò anticipa la première della seconda stagione del thriller di BBC America di cui è protagonista. L’attrice canadese (vincitrice di ...

Infortunio Barzagli - tegola Allegri : Ecco quando tornerà in campo : Infortunio Barzagli- Nuovo guaio muscolare e nuovo stop per Andrea Barzagli. Il difensore bianconero non sarà a disposizione di Allegri in vista del delicatissimo match contro l’Atletico Madrid. Il numero 15 bianconero ha accusato un fastidio muscolare, il quale potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop. Il difensore eseguirà un lavoro di terapia prima di […] More

Ecco quando e quanto aumenteranno i prezzi dei veicoli Tesla : Per far sì che possa mantenere aperti i suoi store, Tesla aumenterà i prezzi dei suoi veicoli in misura del 3% in tutto il mondo a partire dal prossimo 18 marzo, ad eccezione della Model 3 economica ...

Visita fiscale Inps : certificato medico cartaceo è ammesso - Ecco quando : Visita fiscale Inps: certificato medico cartaceo è ammesso, ecco quando certificato medico cartaceo, quando si fa quando un lavoratore è assente per malattia e dunque soggetto a Visita fiscale Inps, deve recarsi dal suo medico di base (qui un articolo su deontologia del medico e diritti del paziente). Quest’ultimo deve infatti certificare lo stato di malattia tramite apposito certificato medico introduttivo che poi dovrà inoltrare per via ...

Rinnovo Mandzukic - è fatta fino al 2021 : Ecco quando guadagnerà : Rinnovo Mandzukic- Mario Mandzukic si prepara a diventare una vera e propria bandiera bianconera in vista del futuro. Di fatto, come evidenziato da “Gazzetta.it”, il croato avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per il Rinnovo del contratto che lo legherà al club juventino fino al 2021. Primo tassello della società juventina in […] More

Cisti ovariche : Ecco quando ricorrere all’intervento chirurgico : Ci sono anche la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca tra i centri che hanno maggiormente contribuito al reclutamento e al monitoraggio di pazienti per lo studio più importante finora pubblicato sull’approccio di sorveglianza ecografica delle Cisti ovariche, condotto in dieci Paesi. Come emerso dallo studio, pubblicato su una della più autorevoli riviste in campo medico, “Lancet ...

“Ecco cosa succede quando non paghi le persone”. Il muratore è furioso e si vendica così : condannato a 4 anni di carcere : Il muratore 31enne Daiel Neagu ha distrutto i cottage appena costruiti, una serie di residenze per anziani in Gran Bretagna, per “vendicarsi” di un mancato pagamento di 7mila euro. Nel video, girato da Neagu stesso, si vede l’uomo salire sulla ruspa e radere al suolo gli edifici nuovi di zecca: “Che vi serva di lezione”. Il danno stimato è di un milione di sterline mentre Neagu è stato condannato a 4 anni di ...