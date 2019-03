Cos’è il Congresso mondiale delle famiglie a cui andrà Salvini : Salvini stringe un rosario durante un discorso a Piazza Duomo (foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha confermato che andrà al Congresso mondiale delle famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. La discussa kermesse, che il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio aveva definito il raduno della “destra degli sfigati”, è organizzata dall’International Organization for the Family ...

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - dirà Cose molto dure su Trump nella sua udienza al Congresso : Michael Cohen, ex avvocato e tuttofare del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dirà molte cose negative sul suo ex cliente durante l’udienza pubblica del Congresso a cui parteciperà domani. In particolare, ci si aspetta che parlerà di episodi in cui

Tabacci : «I pullman per vincere il congresso di +Europa? La politica si fa Così» : Perché è singolare? «Perché la politica non è suscitare la claque. Cappato è bravo in questo. Ma i social danno un'idea distorta della realtà: l'Italia è lunga e stretta. Se qualche «cafone» dal Sud ...

Cosa sta succedendo al congresso della Cgil : La spaccatura non è ancora ricucita. La Cgil arriva al XVIII congresso di Bari con due nomi per la nuova leadership : Maurizio Landini, 57 anni, ex leader Fiom e Vincenzo Colla, 56 anni, con un ...

Congresso Cgil - Cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla : Dei pilastri che reggevano il mondo della sinistra italiana - essendo le Coop e le associazioni di categoria ormai concentrate solo sul mercato, il partito liquefatto nell'era della ...

Michael Cohen avrebbe mentito al Congresso su indicazione del presidente Usa riguardo la Costruzione di una Trump Tower a Mosca : Adesso, Cohen torna nuovamente alla ribalta della cronaca, perché il sito BuzzFeed News ha pubblicato la notizia che Trump gli avrebbe detto di mentire sul progetto per la costruzione di una Trump ...