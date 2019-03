Ancelotti si gode la qualificazione | ' Sorteggio? È importante esserci'

Ancelotti si gode finalmente i frutti del suo Napoli : Prologo Nel quarto giorno D.M (dopo Madrid), il Napoli è di scena a Parma. Alle spalle la qualificazione agli ottavi di Europa League, alle spalle l’urna ed il Salisburgo, alle spalle battutacce al sapore di Red Bull. Ancelotti, al Tardini presenta Meret in porta, difesa con Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj, Allan, Ruiz e Zielinski in mediana, Callejon, Milik e Mertens in attacco. Assente per squalifica il neo capitano Lorenzo ...