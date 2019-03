Stupri in Bosnia | il più vile degli orrori

"Ho visto augurare Stupri agli avversari politici in Bosnia e in Ruanda - ma lì c'era la guerra" : "Quel messaggio mi ferì moltissimo come donna perché mi si augurava qualcosa di ripugnante. Mi preoccupava come madre, perché sapevo che mia figlia l'avrebbe letto. Mi indignava come politico, perché mi indicava come mandante morale dello stupro di Rimini. E mi offese come rappresentante delle istituzioni, perché io in quel momento ero la terza carica dello Stato e a offendermi era un sindaco". Lo ha detto l'ex ...