Se l' intelligenza artificiale diventa Dio | teologi e scienziati a confronto a Roma

Le ricerche del Cern sul cervello che fondono neuroscienze e intelligenza artificiale : Forse nascerà un supercomputer europeo, capace di imitare il cervello umano. O forse (e non è poco) sarà battezzata una piattaforma che intreccia neuroscienze, big data, intelligenza artificiale. È lo Human brain project, un progetto decennale della Commissione europea avviato nel 2013 con un investimento da un miliardo. Per capire il suo peso, basta dire che solo un altro, quello sulla ricerca del grafene, ha ricevuto tanto. Che cos'è lo Human ...

Un'italiana tra le eccellenze mondiali dell'intelligenza artificiale : Fosca Giannotti del Cnr di Pisa : Gregory I. Piatetsky-Shapiro, un pioniere della scienza dei dati e fondatore di KDnuggets , un servizio di informazioni centrale per la comunità degli scienziati che si occupano di dati, intelligenza artificiale, da qualche anno pubblica, l'8 marzo,...

Chirurgia : Humanitas - protesi di ginocchio su misura con 3D e intelligenza Artificiale : Una protesi di ginocchio in lega di cromo cobalto disegnata su misura, stampata interamente in 3D e impiantata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, di strumenti chirurgici personalizzati e di sistemi computerizzati. L’intervento è stato eseguito “per la prima volta al mondo” in Humanitas su un paziente che non avrebbe potuto beneficiare di una protesi tradizionale, annunciano dall’Irccs milanese. I ...

Fake news e video manipolati : ecco il lato oscuro dell’intelligenza artificiale : Dall’intelligenza artificiale che modifica un video fino all’alterazione in diretta di un’immagine online. Sono moltissimi i modi in cui l’informazione digitale viene manipolata. Un problema sempre più pressante che va combattuto con la tecnologia, la legge e la cultura. ...

La grande truffa dell'intelligenza artificiale nelle start-up : Pertanto, quello di MMC Ventures è un esercizio di revisione critica in un panorama di rapido sviluppo e adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo aziendale. Le imprese fanno sempre più uso di ...

Diagnosi precoce del Parkinson : sensori indossabili e intelligenza artificiale - sviluppato dispositivo che individua la malattia in anticipo : Dimostrare la possibilità di diagnosticare precocemente la malattia di Parkinson, attraverso un metodo non invasivo che, grazie a sensori indossabili e tecnologie di intelligenza artificiale, può individuare l’insorgere della malattia fino a 5-7 anni prima di quanto avvenga adesso. Sono questi i risultati ottenuti da uno studio coordinato da un gruppo di ricercatori dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, guidato dal ...

Eccellenze della tecnologia italiana si incontrano a Siena : ecco il laboratorio di intelligenza artificiale : Ci sarà poi anche chi vive di informatica già da quando venivano sviluppati i primi computer: Piero Poccianti che di questa scienza si occupa da quasi 50 anni e che è da quasi venti fa parte del ...

L’intelligenza artificiale sta imparando a scrivere libri di testo : L’Intelligenza Artificiale sta imparando a scrivere libri. Non romanzi o thriller, ma quelli che sono comunemente definiti Wikibook. Sono libri di testo su argomenti verticali, “composti” dalla raccolta di articoli dell’enciclopedia online Wikipedia. Se c’è solo da copiare e incollare contenuti già online, che difficoltà ci sarà? Al contrario di quello che si possa pensare, è difficilissimo. Il problema è che ...

Gli statali (negli Usa) che perderanno il lavoro a causa dell'intelligenza artificiale : Sono 130 mila i lavoratori federali che nei prossimi dieci anni perderanno il posto, o dovranno modificare in maniera sostanziale le proprie mansioni, a causa dell'ingresso massiccio dell'intelligenza artificiale sostenuto da un piano lanciato dal presidente Trump. Secondo i dati riportati da The Partnership for Public Service, no profit che monitora la qualità del pubblico impiego negli Stati Uniti, l'impatto sarà significativo. ...

Italia e Israele insieme nella sfida per l'intelligenza artificiale : Italia e Israele - ha continuato - condividono questo punto di vista e si uniranno in una cooperazione che promuoverà la ricerca e rafforzerà l'economia e la sicurezza dei nostri rispettivi paesi e ...

Obiettivo intelligenza artificiale «Può fare salire il Pil del paese Ora formiamo le competenze» : View Larger Image Obiettivo intelligenza artificiale «Può fare salire il Pil del paese Ora formiamo le competenze» PER promuovere la formazione in questa prospettiva il presidente di Microsoft, Brad ...

Come funziona il GAN - l'ultima evoluzione dell'intelligenza artificiale : Il mondo dell'intelligenza artificiale sta attraversando il momento d'oro dei GAN, generative adversarial network, in italiano, rete antagonista generativa,. Questi algoritmi sono i responsabili dei vari ...

FINANZA/ intelligenza artificiale vs cervello umano : chi vince in Borsa? : Nel valutare un investimento conviene usare il cervello umano o farsi aiutare dall'Intelligenza artificiale? La risposta non è semplice