ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In antichità era la rocca di Savignano Lungoreno, antico maniero appartenuto alla Gran Contessa Matilde di Canossa e distrutto nel 1293. Molti secoli dopo, su quello spuntone di roccia che domina il comune di Grizzana Morandi, nel bolognese, il Conte Cesaredecise di costruire quella che sarebbe diventata la futura, unstraordinario destinato a restaree inimitato.La prima pietra fu posata il 5 novembre del 1850; solo nove anni più tardi il Conte, tra i fondatori della Cassa di Risparmio dinonché deputato al Parlamento di Roma, poté finalmente trovare dimora in quello che si mostrò subito in tutta la sua eccezionalità: un castello dalle forme fiabesche, costruito e arredato con una miscela eclettica e surreale di arte islamica, medievale e moderna, in cui facevano capolino cupole moresche, labirinti di scale escheriane, soffitti decorati a ...

Noovyis : Un nuovo post (Rocchetta Mattei di Riola, un luogo unico a due passi da Bologna) è stato pubblicato su Playhitmusic… - Cascavel47 : Rocchetta Mattei di Riola, un luogo unico a due passi da Bologna - ilfattoblog : Rocchetta Mattei di Riola, un luogo unico a due passi da Bologna -