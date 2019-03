Preparatevi a sudare freddo con Grand Poo World 2 | il gioco dedicato a Mario più

eurogamer

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Completare undella saga di Supernon è un evento tanto raro nel mondo del gaming, tuttavia molti appassionati della saga sanno che avere a che fare con le versioni Kaizo è tutta un'altra storia.Per chi non conoscesse questo sottogenere, deve sapere che il primo esponente è stato pubblicato nel 2007 da un hacker di ROM giapponese (T. Takemoto). Il titolo presenta livelli di difficoltà assurdi, dove anche solo un pixel può fare la differenza tra la vita e la morte. Al momento non sappiamo che fine abbia fatto il misterioso hacker, tuttavia la sua leggenda continua a vivere grazie ad una community molto attiva. Quest'anno i riflettori sono puntati suPoo2 creato da DKBarbarian, considerato come uno dei migliori designer di Kaizo.Come riporta Polygon, DKBarbarian ha cominciato la sua carriera con SuperMaker, tuttavia in seguito decise di utilizzare ...

