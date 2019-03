Per la comunità di Sant' Egidio il reddito di cittadinanza non raggiunge i più poveri

Le Nazioni Unite hanno stabilito che nelle violenze tra le comunità Batende e Banunu del dicembre scorso in Congo morirono 535 Persone : Un’indagine delle Nazioni Unite ha stabilito che nelle violenze tra le comunità Batende e Banunu del dicembre scorso in Congo morirono 535 persone. Tra il 16 e il 18 dicembre, membri della comunità Batende attaccarono alcuni villaggi della comunità Banunu nell’ovest

La voce della Politica PD : presentata lista di Comunità democratiche Per le elezioni del 24 marzo : Un programma basato sul lavoro, le infrastrutture, l'ambiente e la sanità, viste le numerose professionalità mediche presenti in lista, senza dimenticare l'istruzione e il mondo dell'Università. Nel ...

Pamela Mastropietro - indagati Per violenza sessuale i due uomini incontrati dopo la fuga dalla comunità Pars : Due persone indagate per violenza sessuale nei confronti di Pamela Mastropietro. È la novità emersa durante la seconda udienza in Corte d’Assise del processo a carico di Innocent Oseghale, accusato di avere ucciso la ragazza e di averne fatto a pezzi il corpo. Presso la Procura della Repubblica di Macerata, infatti, è pendente una querela contro i due automobilisti incontrati da Pamela Mastropietro dopo che si era allontanata dalla comunità Pars ...

È morto l’avvocato Sandro Canestrini - famoso soprattutto Per aver difeso le comunità del Vajont : aveva 97 anni : È morto a 97 anni l’avvocato Sandro Canestrini, conosciuto soprattutto per aver difeso le comunità di Erto e Casso nei processi per il disastro del Vajont. Canestrini aveva lavorato come avvocato fino al 2014. Nella sua carriera si era occupato anche

Firenze - extracomunitari aggrediscono con il coltello dei ragazzi Per rapinarli - arrestati : I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze Centro hanno arrestato due pregiudicati di nazionalità marocchina, rispettivamente di 22 e 25 anni, per rapina aggravata. I due uomini sono stati accusati di avere avvicinato intenzionalmente un gruppo di ragazzi, armati di coltello a scopo di rapina. I due trasgressori sono stati bloccati dai militari dell'arma quasi in flagranza di reato, intenti ad allontanarsi dal luogo dell'illecito dopo il ...

Saluzzo - scapparono dalla comunità dove stavano scontando una condanna Perché incinte : due donne condannate Per evasione : Era stato concesso loro di scontare un periodo della detenzione presso una comunità di accoglienza di Saluzzo perché entrambe erano in stato di gravidanza. Ma, come ha commentato il pm, "con l'idea di ...

Comunità ebraiche italiane : Bene aPertura archivi su Pio XII : Città del Vaticano, 4 mar., LaPresse, - "Accogliamo con grande apprezzamento la decisione di papa Bergoglio di aprire l'archivio segreto relativo alla figura di Pio XII. È positivo che si voglia fare ...

Seguita e molestata da due extracomunitari in scooter - serata da incubo Per una ventenne : CIVITANOVA - molestata e pedinata da due extracomunitari in scooter che le tagliano la strada: giovane scappa e, in lacrime, si rifugia in una parrucchieria, inSeguita da uno dei due, sceso nel...

UBI emette bond social Comunità Per Vidas : UBI Banca ha emesso un nuovo prestito obbligazionario solidale, social bond, "UBI Comunità per Vidas", per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro , i cui proventi saranno devoluti, a titolo di ...

Giovedì 28 febbraio la Comunità L’Incontro a Castellaneta Per i 50 anni di ascolto e di servizi al cittadino con : Castellaneta. Giovedì 28 febbraio 23019, alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Castellaneta, grazie all’Amministrazione Comunale, Mons.

'Mai più sgomberi' : la comunità rom in piazza Per chiedere un tavolo in Prefettura : 'Lasciateci i nostri compagni'. C'era anche un cartello realizzato dai compagni di classe italiani dei ragazzi rom della città metropolitana tra quelli che hanno accompagnato il sit in che un gruppo ...

Violentata da 2 extracomunitari a Milano/ Giulia a Corona Magazine "zitta Per anni" : Giulia, 26enne Violentata da due extracomunitari in centro a Milano: il suo racconto choc ai microfoni di Corona Magazine.

Decretone - intesa Lega-M5s : ritirati emendamenti su paletti al reddito. Passa la stretta all’iter Per gli extracomunitari : Dopo l’intesa sui controlli contro i “furbetti” del reddito di cittadinanza, nuova fumata bianca nella maggioranza sul Decretone. M5S e Lega hanno ritirato circa la metà degli emendamenti presentati in commissione Lavoro al Senato e il Carroccio, in particolare, ha rinunciato ai diversi paletti al reddito che avrebbero depotenziato la misura simbolo del Movimento: dal limite ai rinnovi del beneficio allo stop al doppio ...

Reddito cittadinanza! Sarà difficile Per stranieri extracomunitari : La commissione Lavoro del Senato ha approvato un emendamento della Lega al decretone che rende più complesso il percorso per gli extracomunitari: sussidio dopo una "certificazione" rilasciata dallo stato di provenienza e "legalizzata dall’Autorità consolare italiana". Percorso più difficile al Reddito di cittadinanza per stranieri extracomunitari. La commissione Lavoro del Senato ha approvato un emendamento Lega al decretone,che vincola ...