Morbillo | contagiata ragazza immunodepressa a Rimini

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Nuovo caso didove unaè stata. Le condizioni “inizialmente preoccupanti, sono ora fortunatamente in miglioramento”.Lo riferisce l’azienda Usl riminese, precisando che, “come da protocolli, è stata attivata una osservazione epidemiologica tra i contatti della, vale a dire tra i compagni di classe, i famigliari e le altre persone che a qualsiasi titolo abbiano avuto contatti personali con lei. Tale osservazione – prosegue l’Ausl – è mirata a limitare, per quanto possibile, il propagarsi del contagio attraverso l’offerta della vaccinazione a coloro che, all’interno dei contatti, non l’abbiano già effettuata e non abbiano già avuto la malattia”.“L’impiego su larga scala delle vaccinazioni pediatriche – afferma Raffaella Angelini, direttore ...

