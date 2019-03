Mette il turbo il settore viaggi e intrattenimento | +4 | 60%

Dash Mette il turbo - +10% - - i 100 dollari ora sono alla portata : ... raggiunto il 13 agosto, 140, raggiunto il 14 Novembre, 120, raggiunto il 19 Novembre, 90, raggiunto il 25 Novembre, 80 60 50 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al ...

New York : Mette il turbo Abercrombie & Fitch : Effervescente la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,78%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Piazza Affari : Mette il turbo Go Internet : Ottima performance per Go Internet , che scambia in rialzo del 3,01%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Go Internet rispetto all'...

Conte : “Metteremo turbo all’Italia sulle infrastrutture”. Renzi : “Nessuna proposta contro crisi” : In una lunga intervista il premier Conte affronta i principali dossier economici, tra cui quello della Tav: "Il progetto corrisponde a una percentuale Contenuta di tutte le opere che sono in corso di realizzazione". Renzi: "Interviste di Conte sono un genere letterario: non si vede una proposta per uscire da questa situazione di crisi"Continua a leggere

Il governo vuole riMettere il turbo sulle infrastrutture - dice Conte : "L'Italia deve correre" e il governo vuole "rimettere il turbo sul fronte delle infrastrutture": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Sole 24 Ore in cui ha paragonato le potenzialità del Paese al percorso lungo "un'autostrada a tre corsie con una Ferrari di cui finora non abbiamo premuto l'acceleratore". "Adesso abbiamo deciso di farlo", ha aggiunto, ricordando i decreti Investitalia e Strategia Italia ...

New York : Mette il turbo Keysight Technologies : Brillante rialzo per Keysight Technologies , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,10%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

Londra : Mette il turbo Just Eat : Ottima performance per Just Eat , che scambia in rialzo del 2,52%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di ...

New York : Mette il turbo Marathon Oil : Brilla Marathon Oil , che passa di mano con un aumento del 7,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marathon Oil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&...

Piazza Affari : Mette il turbo Biesse : Grande giornata per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,78%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

New York : Mette il turbo Ipg Photonics : Ottima performance per Ipg Photonics , che scambia in rialzo del 7,11%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Ipg Photonics mantiene forza relativa ...

La Borsa Mette il turbo - Ftse Mib tutto positivo : È stata un'ottima giornata a Piazza Affari, con gli indici Ftse Mib e All Share in netto rialzo, rispettivamente +1,21% a 19.586 punti e +1,15% a 21.522,, tutti i titoli del listino principale ...

Londra : Mette il turbo Smurfit Kappa : Prepotente rialzo per Smurfit Kappa , che mostra una salita bruciante del 2,23% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Piazza Affari : Mette il turbo Fincantieri : Prepotente rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca ...

New York : Mette il turbo Fleetcor Technologies : Brillante rialzo per Fleetcor Technologies , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fleetcor Technologies evidenzia un ...