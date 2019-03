L' inquietante horror Someday You' ll Return torna a mostrarsi in un trailer

eurogamer

(Di mercoledì 13 marzo 2019) CBE Software ci offre un nuovo sguardo al suo giocoYou'llcon ilthe Remembrance.You'llè un giocopsicologico basato sulla narrazione con forti elementi adventure. Vestirete i panni di Daniel, padre di Stela, la vostra fuggiasca figlia. Mentre cercate di trovarla, sarete costretti dagli eventi are in un posto dove non volevate mai piùre, le antiche foreste della Moravia. Nel nuovoRemembrance, Daniel tratta gli eventi del suo passato.Mentre la trama contiene forti elementi, non sono sempre i mostri evidenti che sono i più spaventosi. Mentre le vostre capacità di sopravvivenza e il rapido ingegno possono far avanzare la vostra ricerca, forze malevole si solleveranno contro di voi. La ricerca vi condurrà in profondità nel bosco e nella vostra mente, rivelando segreti che dovevano rimanere sepolti.Leggi ...

