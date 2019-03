Huawei P30 Pro fa visita ad AnTuTu Benchmark confermando varie specifiche

Passaggio AnTuTu per Huawei P30 Pro e prime specifiche tecniche ufficiali : ll Passaggio AnTuTu del Huawei P30 Pro è appena avvenuto: lo step propedeutico al lancio del dispositivo premium ci ha svelato più di qualche dettaglio sulle specifiche tecniche del device e pure qualche indicazione sulle sue future performance. Il noto test benckmark, dunque a soli 12 giorni dall'evento del 25 marzo a Parigi, ci fornisce preziosi informazioni oramai date per ufficiali, vediamole tutte. La prima conferma riguarda il numero ...

Non delude il prezzo del Huawei P30 Lite - tutto in linea con il P20 Lite? : Il prezzo del Huawei P30 Lite non stupisce, nel senso positivo della definizione, visto che la variante di gamma media della nuova serie del produttore cinese dovrebbe mantenere un valore commerciale in linea con il suo predecessore Huawei P20 Lite. Il tutto per la gioia di chi, da anni, punta su questo segmento oppure è propenso a farlo proprio in questo 2019. Come è noto, il Huawei P30 Lite è il nuovo "piccolo di casa" della serie Huawei ...

Subito un regalo da 280 dollari con Huawei P30 Pro : strategia aggressiva quest'anno : Ci sono alcune indiscrezioni davvero interessanti che sicuramente susciteranno l'interesse da parte di coloro che potrebbero essere attratti dal cosiddetto Huawei P30 Pro. A pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, con alcune anticipazioni trattate dalla nostra Redazione anche oggi 11 marzo, occorre prendere in esame la probabile strategia di marketing da parte del produttore cinese, che potrebbe dare un segnale al pubblico decisamente ...

Già barano i Huawei P30 e P30 Pro - i sample fotografici sono stati scattati con una reflex : I Huawei P30 e P30 potranno di certo scattare foto di elevata qualità ma non esattamente quelle che abbiamo visto nel weekend e sono state proprio pubblicate dal produttore sul suo canale social Weibo. Avevamo trattato le immagini in questione, commentandole con il dovuto entusiasmo. Peccato davvero dover ammettere di essere stati vittime, noi come tutta la stampa di settore nazionale e internazionale, di un bluff davvero di cattivo ...

Cos'è capace di fare il Super Zoom di Huawei P30 Pro : scatti fotografici : Di cosa è capace il Super Zoom di Huawei P30 Pro? A rivelarlo è lo stesso produttore cinese attraverso una serie di scatti, presumibilmente catturati proprio attraverso la fotocamera del futuro top di gamma. La caratteristica sopra citata prevede l'impiego una specie di teleobiettivo, realizzato per consentire al device di raggiungere uno Zoom 10x (le immagini nella galleria sottostante parlano da sole, anche se non possiamo garantirvi siano ...

Huawei P30 Pro : nuove foto a sostegno del claim #RewriteTheRules. : I nuovi smartphone P30 e P30 Pro di Huawei - che saranno presentati a Parigi il 26 marzo - continuano a fare parlare il mondo della telefonia mobile. Molto interessanti i leaks giunti fino ad oggi , la maggior parte di queli sembra concentrarsi sulla versione P30 Pro, quella con la sezione imaging più rivoluzionaria. ...

Non saranno soli i Huawei P30 : Watch GT Active ed Elegant il 26 marzo : Il 26 marzo a Parigi i Huawei P30 saranno ben accompagnati: l'evento transalpino si arricchirà di alcuni altri prodotti, afferenti alla linea dei Watch GT, che gli utenti hanno già avuto modo di apprezzare dal giorno della presentazione dei Huawei Mate 20. Quelli che hanno visto nell'indossabile lo smartWatch perfetto, potrebbero farsi ingolosire dalle prossime proposte, rappresentate dai Watch GT Elegant ed Active. Stando a quanto riportato ...

