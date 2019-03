Furto d' auto finisce in tragedia | donna travolta e uccisa | caccia ai due rapinatori in

Scappa dopo il Furto : Michael muore nello schianto contro un’auto in sosta - aveva 29 anni : L'incidente mortale è avvenuto nel quartiere Antignano di Livorno. Michael Del Vivo, italiano di 29 anni, stava fuggendo inseguito dalle volanti. Quando si è schiantato aveva ancora il ‘bottino’ (150 euro) e il cassetto del registratore di cassa rubato dall’interno del locale. Il padre: “Non ci hanno neanche fatto effettuare il riconoscimento".Continua a leggere

Autonomia differenziata - De Luca : “Abbiamo sventato un tentativo di Furto fatto con destrezza da Salvini” : “Sull’Autonomia differenziata abbiamo sventato un tentativo di furto fatto con destrezza da Salvini“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite di “Barba e Capelli”, su Radio Crc. “Noi eravamo arrivati a questo punto” – spiega – “Bisognava portare all’attenzione del Parlamento italiano il 15 febbraio l’intesa già raggiunta tra lo Stato e ...

Ragusa - Furto auto per Malta e Libia : 40 indagati : furto, riciclaggio e ricettazione di auto dall'Italia per Malta e Libia. E' con questa accusa che sono indagate 40 persone dalla procura di Ragusa

Furto auto per Malta e Libia - 40 indagati : ANSA, - RAGUSA, 6 MAR - Quaranta persone sono indagate dalla Procura di Ragusa nell'ambito di indagini della Polizia su tre diverse associazioni per delinquere transnazionali specializzate in ...

Furto auto per Malta e Libia - 40 indagati : ANSA, - RAGUSA, 6 MAR - Quaranta persone sono indagate dalla Procura di Ragusa nell'ambito di indagini della Polizia su tre diverse associazioni per delinquere transnazionali specializzate in ...

Coppia di ladri scappa dopo un Furto Si ribaltano - sull'auto anche figlia di 2 anni : successo venerdì a Orzinuovi. Marito e moglie residenti nella bergamasca sono stati arrestati. La piccola fortunatamente è illesa.

Vetri dell'auto spaccati e il Furto della borsa fuori dall'asilo : 'Ho cercato i documenti al Pionta - ma c'erano solo siringhe' : Ladri di nuovo in azione fuori dagli asili aretini. Nei giorni scorsi l'amara sorpresa c'è stata per una mamma che alle 13:15 è andata a prendere il suo bimbo al nido Modesta Rossi di Pescaiola . Dopo ...

Milinkovic-Savic in procura per l'auto rubata/ Il centrocampista della Lazio non era assicurato per Furto : Sergej Milinkovic-Savic è stato sentito in procura per la storia dell'auto rubata. La sua macchina infatti è stata oggetto di furto in zona Cassia

773 milioni di email violate - scoperti gli autori del Furto : Foto: Getty Images I ricercatori di Recorded Future, un fornitore di informazioni sulle minacce informatiche in tempo reale a livello globale, hanno scoperto l’identità dell’hacker che ha messo in vendita le raccolte contenenti circa 773 milioni di email. La prima, ribattezzata Collection#1, comprendeva un insieme di 1,16 milioni di combinazioni univoche di indirizzi email e password corrispondenti. Secondo Recorded Future un hacker, ...

Sventato dai carabinieri Furto in villa - recuperata auto rubata : Chieti - I carabinieri del nucleo investigativo di Chieti hanno Sventato un furto in villa in una zona periferica del capoluogo in cui vi sono diverse abitazioni isolate. Il fatto è avvenuto la sera di martedì scorso quando una pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, ha notato una Mercedes Classe C ferma e con il motore acceso dalla quale a un certo punto è sceso un uomo che ha scavalcato il cancello ...

Catanzaro - Furto in un ristorante : l'autore rintracciato e denunciato : Catanzaro - La Polizia di Stato ha denunciato un giovane cittadino straniero, di nazionalità maghrebina, per il reato furto. L'uomo è stato ritenuto responsabile della sottrazione di una borsa, ...

Auto : quelle dotate di sistema Keyless rischiano il Furto : Una ricerca condotta su 237 Auto dotate di sistema Keyless ha rivelato come la maggior parte di queste possa essere facilmente oggetto di manomissione. Come funziona il sistema Keyless? Il funzionamento avviene tramite antenne dedicate e un generatore di onde radio a bassa frequenza all’interno della chiave intelligente dell’Auto. Quando ci troviamo vicino all’Auto e, di conseguenza, anche la chiave che teniamo, ad esempio, in tasca ...

Roma : Furto d’auto e riciclaggio - 3 uomini in manette : Roma – Proseguono a tappeto i controlli degli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma per contrastare il fenomeno dei furti di auto e il loro riciclaggio. Ieri gli agenti della stradale, hanno fatto irruzione in un edificio industriale alla periferia di Roma, in zona Castel De’ Ceveri, sorprendendo tre cittadini di nazionalita’ marocchina intenti a smontare autovetture oggetto di ...

Tenta di rubare legna : viene scoperto e simula Furto dell'auto : SAN VITO DEI NORMANNI - Ha Tentato di rubare quattro quintali di legna, ma di fronte al rischio di essere scoperto ha abbandonato la sua auto, denunciandone il furto. Alla fine un uomo di 69 anni, è ...