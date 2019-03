Emanuela Tittocchia spiazza la Panicucci | “Con un 11enne ho avuto…”

Pomeriggio 5 : Biagio D'Anelli e Flavia Vento insieme a San Valentino - Emanuela Tittocchia : "Una buffonata" : Continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 le vicende amorose di Biagio D'Anelli , ex-concorrente della casa del Grande Fratello, combattuto ed ammirato da tante delle donne che spesso siedono alla corte di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, anche oggi. Questa volta galeotto fu San Valentino , che ha offerto l'occasione ideale per il campano per mettere in gioco tutte le carte sul tavolo con Flavia Vento , casta da tre anni e affascinata ...

Emanuela Tittocchia torna da Mariano Catanzaro : "Non è facile fidarmi totalmente - ma quando sto con lui sto bene" : A una settimana dall'intervista rilasciata da Mariano Catanzaro a Novella 2000, in cui l'ex tronista campano di Uomini e Donne aveva confessato di sperare in un riavvicinamento con l'ex Emanuela Tittocchia, ecco la risposta dell'attrice di Centovetrine, direttamente dalle colonne del settimanale Spy di Alfonso Signorini.L'opinionista di Barbara d'Urso, che si sarebbe allontanata dal modello per paura che l'uomo si fosse legato a lei solo ...