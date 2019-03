Conte cinese

huffingtonpost

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In una lunga intervista data al direttore, Luciano Fontana, e alla prima firma di politica del Corriere della sera, Massimo Franco, il premier Giuseppedifende l'accordo vicino alla firma con la Cina."L'Italia fisserà con la Cina — diceal Corriere — una cornice di obiettivi, principi e modalità di collaborazione nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road. Il testo, che abbiamo negoziato per molti mesi con la Cina, imposta la collaborazione in modo equilibrato e mutualmente vantaggioso, in pieno raccordo con l'Agenda 2030, l'Agenda 2020 di cooperazione Ue-Cina e la Strategia Ue per la connettività euroasiatica. Abbiamo preteso un pieno raccordo con le norme e le politiche Ue, più stringente rispetto ad accordi analoghi firmati da altri partner Ue con Pechino. Abbiamo inserito chiari riferimenti ai principi di sostenibilità ...

