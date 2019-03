Anche Madonna a Eurovision Song Contest in Israele da headliner | confermati le voci su

optimaitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2019)a Tel Aviv. Secondo quanto riportato su alcuni quotidiani online israeliani, la regina del pop dovrebbe prendere parte alla finale della prossima edizione della manifestazione nella quale la nostra Italia gareggerà con Mahmood, già pronto alla partecipazione con una nuova versione di Soldi. L'artista di Like a Virgin sarà quindi sul palco dell'Expo International Convention Center di Tel Aviv per la finale con un ingaggio milionario in vista della pubblicazione del suo nuovo album. Sarebbero inoltre due i brani chesarebbe pronta a portare durante la manifestazione, con un esborso di moneta sonante attribuito al potente imprenditore Sylvan Adams che non sembra avere intenzione di badare a spese. "Abbiamo contattatoper provare ad aggiungere un po' di sfarzo all'evento. Sembra essere la volta buona che venga qui e prenda parte ...

AssTerraurunca : La Galleria Borghese espone le opere che di solito giacciono nei depositi ... tra queste sarà possibile ammirare an… - seenerisaw : A volte penso al fatto che questo individuo qui ha un anno in meno di me ed è talented af e anche un figo della mad… - LokiOfAsgavrd : RT @bvckitasha: MADONNA ROBERTO MI FAI PIANGERE FORTISSIMO ANCHE PERCHÉ NON ASPETTO ALTRO CHE LA REUNION TRA STEVE E TONY DAL 2016 2 0 1… -