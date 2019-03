Due genitori sono statidai Nas di Livorno per false dichiarazioni rese sullo stato vaccinale dei propri figli:avevano attestato l'assolvimento dell'obbligo di vaccinazione dei figli. Sono statiperin atto pubblico. Ieri è scaduto il termine per mettersi in regola con le vaccinazioni e alcuni bambini privi di certificazione sono stati sospesi dalla scuola. In Liguria si contano 15 casi: al momento 10 a Genova, almeno due nella vicina Chiavari e tre nello Spezzino.(Di martedì 12 marzo 2019)

NotizieIN : Vaccini:dichiarano falso,due denunciati - TelevideoRai101 : Vaccini:dichiarano falso,due denunciati - FraVernice : #Vaccini: genitori dichiarano il falso a #scuola sullo stato vaccinale dei propri figli. Denunciati dai militari de… -